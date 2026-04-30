「すぐ白髪出てくる」→ さよなら！【40・50代】春夏ムードに合う♡「白髪ぼかしヘア」

春夏に向けて雰囲気をチェンジしたい大人女性に「白髪ぼかしヘア」がぴったりかも。今回ご紹介するのは、ハイライトが得意な@sakosakosakosakoさんが提案する白髪ぼかしヘア。細いハイライトや透明感のあるカラーで白髪を自然に馴染ませることで、大人の髪を美しく導いてくれそうです。これからの季節に似合う軽やかな白髪ぼかしヘアを早速チェックしてみて。

立体感のある軽やかなボブ

細いハイライトによって髪の動きが引き立つ白髪ぼかしヘア。ハイライトの陰影が白髪を自然にぼかしながら、軽やかさを生み出しています。根元がふんわり見えるので、ボリュームダウンが気になる40・50代にもぴったりです。

シャープなボブに奥行き感をプラス

こちらは、長めのぱつっとボブに細めのハイライトをプラスしています。シンプルなボブも、ハイライトを入れることで奥行き感を演出できるのがポイント。さっと髪を結ぶだけでもおしゃれな印象になりそうです。直線的なフォルムがシャープな印象で、大人の雰囲気にマッチしそう。

透明感あり◎ 大人かわいい丸みボブ

丸みのあるフォルムのボブに、ハイライトをプラスしたヘアスタイル。重く見えがちな丸みボブも、ハイライトを入れることで軽やかな印象になりそうです。こちらのヘアスタイルは、印象を柔らかく見せたい人にもおすすめ。ハイライトの透明感が重なることで、大人かわいい仕上がりになっています。

ダメージを軽減しながらおしゃれ見え

伸びてくる白髪が目立ちにくい、コントラスト強めのハイライト。レイヤーを入れた軽やかな毛流れがハイライトによって引き立っています。@sakosakosakosakoさんによると、「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」とのこと。メンテナンスの頻度を抑えられるので、髪や地肌へのダメージも軽減できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。