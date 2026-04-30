アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未(23)が4月29日、グループの公式インスタグラムにアイドルグループ・Juice=Juiceの石山咲良(22)との2ショットを掲載した。「#JJ50th Anniversary Fest 2026にて #Juice=Juice さんの #石山咲良 さんとお写真撮らせていただきました ありがとうございました!」とコメント。2人は手で「C」と「J」の文字を作り、笑顔を見せている。



【写真】顔面つよつよ姉妹！ついにコラボした立花琴未と石山咲良

立花と石山は以前から「似ている」説があった。両グループは出演4月19日に開催された、雑誌「JJ」の創刊50周年を記念したイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」にともに出演しており、舞台裏で“似ている”コラボが実現した形だ。



フォロワーからは「ずっと似てると思ってたけどやっぱり似てる!!!!!」「この2人のツーショ見たかったー！」「2人ともお顔系統も似ててめっちゃ超カワイイ限りです」とコメントが寄せられた。2人はCANDY TUNEの公式TikTokにコラボ動画も投稿。「HOT!SCOOP!」に合わせて踊る動画は、より“似ている”感が強いようで、「顔面美人姉妹みたい」「作画が同じ」「こっちゃん2人?」と盛り上がった。また「様子がおかしい美人コンビ!!」「様子がおかしい所も似てるってのが凄いとこ」と顔だけでなく、独特のキャラにも類似性があると指摘する声もあった。



（よろず～ニュース編集部）