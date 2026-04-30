ガラス器のゼリーと老舗仕立ての生菓子！ Nazuna 京都 東本願寺「雨に咲き、手に宿る アフタヌーンティー」

梅雨の京都に、紫陽花のアフタヌーンティーが登場。

Nazuna 京都 東本願寺が、2026年6月の1か月限定で「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」を開催する。

老舗菓子司が本企画のためだけに仕立てた生菓子と、ガラス器に揺れる涼やかなゼリーが、チェックインの空間を彩る。

Nazuna 京都 東本願寺「雨に咲き、手に宿る アフタヌーンティー」





期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)場所：Nazuna 京都 東本願寺 内容：チェックイン時のウェルカム スイーツ として提供

東本願寺のほど近くに佇む町家旅館で、梅雨ならではの「湿度と光が生む美しさ」を体感できる1か月。

東本願寺という「人が訪れることで意味を持つ場所」、町家を支える大工の仕事、そして雨によって美しさが引き出される紫陽花--三者に共通するのは、環境や人によって価値が完成する「受け身の美」という哲学。

観光として消費される京都ではなく、滞在することで初めて感じられる「余白のある京都」を届ける企画。

紫陽花のゼリー





チェックイン時のラウンジで提供される、紫陽花をイメージした透明のゼリー。

ガラス器とお猪口の2種の器に盛り付けられた、梅雨の情景を映し込んだような涼やかな一品。

紫陽花に彩られたラウンジの空間ごと、雨の日にだけ引き出される美しさに包まれる。

京菓子司 金谷正廣の生菓子

京都の老舗和菓子店・京菓子司 金谷正廣が、本企画のためだけに特別オーダーした紫陽花の生菓子。

Nazunaオリジナルの琅珀糖も手がける菓子司が仕立てた、6月限定仕様の特別品。

職人技が凝縮された、口中でほろりとほどける和の逸品。

Nazuna 京都 東本願寺





フレンドリーラグジュアリーな町家旅館「Nazuna」の京都拠点のひとつ。

「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」はミシュランガイド京都・大阪で3パビリオンを獲得した旅館グループの施設。

歴史ある建物と土地の記憶を活かし、心に残る滞在体験を創出している。

雨音が静かに響く6月の京都で、紫陽花が彩るアフタヌーンティーの時間。

梅雨の湿度がつくる光の美しさが、老舗菓子司の生菓子と空間演出に凝縮された企画。

東本願寺、大工の町家、雨に咲く紫陽花--三つの「受け身の美」が交わる、滞在者だけの体験。

Nazuna 京都 東本願寺の6月限定イベント「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」の紹介でした。

よくある質問

A. はい、Nazuna 京都 東本願寺への宿泊者を対象に、チェックイン時のウェルカムスイーツとして提供されます。

Q. 開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年6月1日(月)から6月30日(火)まで、梅雨期間限定で開催。

場所はNazuna 京都 東本願寺。

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