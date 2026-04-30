『24時間テレビ』「名探偵コナン」青山剛昌、昨年に続きチャリTシャツをデザイン ちゃんみながSPサポーターに
8月29日・30日に放送される日本テレビ系『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』。今年のチャリTシャツデザインを昨年に続き、「名探偵コナン」などを生み出した漫画家・青山剛昌が手掛けることが発表され、Tシャツデザインが公開された。カラーバリエーションは後日発表。また、チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに「名探偵コナン」愛あふれる、ちゃんみなが就任した。
【写真】『24時間テレビ49』チャリTシャツをデザインした青山剛昌、SPサポーターのちゃんみな
昨年の『24時間テレビ』では、番組の象徴であるチャリTシャツのデザインを青山剛昌に依頼。青山がチャリTシャツに強い想いを込め、「あなたのことを教えて」というテーマの本質を描いた。
今年の『24時間テレビ』は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山が長年描き続けきたキャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのものだと考え、2年連続で依頼したという。同一のキャラクター、同一の作者に、2年連続でデザインを依頼するのは『24時間テレビ』史上前例のない試みとなる。
今回、チャリTシャツを盛り上げるべく、『24時間テレビ49』のスペシャルサポーターを、アーティストのちゃんみなが務める。
10代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛があふれている彼女。そんなちゃんみなが今年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げる。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、みなさんに新たなメッセージを届ける。
ちゃんみなは「チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です」とコメント。「『名探偵コナン』は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました」と言葉を寄せている。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。
昨年の『24時間テレビ』では、番組の象徴であるチャリTシャツのデザインを青山剛昌に依頼。青山がチャリTシャツに強い想いを込め、「あなたのことを教えて」というテーマの本質を描いた。
今年の『24時間テレビ』は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山が長年描き続けきたキャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのものだと考え、2年連続で依頼したという。同一のキャラクター、同一の作者に、2年連続でデザインを依頼するのは『24時間テレビ』史上前例のない試みとなる。
今回、チャリTシャツを盛り上げるべく、『24時間テレビ49』のスペシャルサポーターを、アーティストのちゃんみなが務める。
10代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛があふれている彼女。そんなちゃんみなが今年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げる。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、みなさんに新たなメッセージを届ける。
ちゃんみなは「チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です」とコメント。「『名探偵コナン』は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました」と言葉を寄せている。
『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』は、日本テレビ系にて8月29・30日放送。