お笑いタレントの今田耕司（60）、タレントの指原莉乃（33）、お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が30日、都内でプライムビデオ「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。

スタジオMCとして、今回の恋愛模様を見届けた3人。バチェラー・バチェロレッテで通算10作目となる今作に携わるにあたり、今田は「毎回僕“わー！”とか“勉強になるな”って言ってますもんね。いつ学びきるんでしょうね」と自虐しつつ「いろんなパターンの男性のアプローチがあるので、男性にも見てほしい」とPRした。

一方で指原は「女性に見ていただきたいのが、（バチェロレッテの）スタイリングだったりとか、メークだったりとか、お洋服だったりとかが毎回すごくかわいい」と話した。

この日は、今作でバチェロレッテを務めたインフルエンサーの平松里菜（26）が登場。今田は「見ないで！見ないでください！照れますね。いやー、美しい。こんなじっと見られると恥ずかしいですね」とデレデレ。指原は「私はもう見てすでに大ファンになってるので、全てのSNSの裏アカでフォローしてます」と明かす。「食パンに味噌塗って食べるんですよ。つまみ食いが多いタイプですよね」と自慢げに平松について語り「全部かわいくてファンです」とうっとりした。

平松は7歳から20歳まで、シンガポール、米ニューヨーク、イギリスと海を渡ってきたトリリンガル。「今回私がバチェロレッテとして、この旅に参加できたことは、人生に一度しかない特別な経験だったなと思います。特に同年代の女性の方々には、恋愛で迷ったりつらかったりする中で、それでも前に進み続ける姿を少しでも共感してくれたらうれしい」と語った。