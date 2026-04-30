タカラスタンダード<7981.T>が後場急上昇している。正午ごろに発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高２６００億円（前期比２．９％増）、営業利益２０８億円（同９．０％増）、純利益１５４億円（同２．２％増）を見込み、年間配当予想を前期比８円増の１２４円としたことが好感されている。



新築戸建て向けでシェア拡大及び販売単価の上昇を引き続き進めるほか、新築集合向けでグレードアップ提案やオプション拡販による単価上昇を進め新築市場の売り上げ拡大を目指す。一方のリフォーム向けでは幅広い商品ラインアップの提案を継続し販売数量の増加を見込むとともに一部製品で価格改定も実施し成長を図る。



２６年３月期決算は、売上高２５２７億５６００万円（前の期比３．９％増）、営業利益１９０億８３００万円（同２２．１％増）、純利益１５０億７３００万円（同３５．９％増）だった。新築向けが戸建・集合ともに堅調だったほか、リフォーム向けも下期に好調となり寄与した。増収に加えて、粗利率の改善や経費の抑制などに取り組んだことも寄与した。



出所：MINKABU PRESS