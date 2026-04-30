YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」が2026年4月29日にYouTubeチャンネルを更新。YouTubeを引退することを発表した。

今後は「日本一のストリーマーになりたいな」

これまでたびたび「YouTube引退」を宣言しては撤回を繰り返してきた「チャンネルがーどまん」。一方、3月11日にメンバーや裏方スタッフと揉め、グループを解散することを発表し、騒動の中でがーどまんさんの不倫なども明らかになっていた。

そんな中、29日にチャンネルがーどまんは「今までありがとうございました。」という動画を公開。がーどまんさんが「YouTubeを引退します。これは嘘でも何でもないです」と宣言した。

一方、がーどまんさんはメンバーとの金銭問題について言及。裏方として動画編集を行っていた元YouTuberのマホトさんに3748万円、メンバーのMYさんに3488万円、山ちゃんさんに2255万円をそれぞれ貸しているとして、借用書も公開した。

しかし、この借金について弁護士からも本人からも連絡が来ていないと説明。なお、一連の騒動の中でMYさんが大麻を吸っていたという疑惑が浮上し、関係先から賠償請求が来たと明かしつつ、「会社の社長として僕が責任を持って払うんですけど、個人で借りたお金は個人の責任を持って連絡してほしいです」と呼びかけた。

なお、今後がーどまんさんはストリーマーに転身するとしている。「日本一のストリーマーになりたいな」と話していた。