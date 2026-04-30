ファミマとポケモンがコラボ♡｢ぽこ あ ポケモン｣キャンペーンのフラッペ&グッズがかわいすぎ

ファミリーマートでは、2026年4月28日(火)から｢ぽこ あ ポケモン｣キャンペーンが開催中です。これから暖かくなってくる季節にぴったりなピカチュウとメタモンをデザインしたフラッペやをオリジナル商品が発売中です。また、対象商品を購入するとオリジナルキーホルダーがもらえるキャンペーンも開催されます。取材してきたので、紹介します。

｢ぽこ あ ポケモン｣キャンペーン

Nintendo Switch 2 ソフト新作｢ぽこ あ ポケモン｣とのキャンペーンがファミリーマートでは開催中です。

ポケモンフラッペは、ストロベリー味とラムネソーダ味の2種類です。

ストロベリー味にはピカチュウとメタモンのデザイン、ラムネソーダ味には白っぽい毛色に垂れた耳が儚げなピカチュウ(うすいろ)とメタモン(ラプラスへんしん)のデザインがかわいいです。

フタものイラストもかわいい!

｢ストロベリーフラッペ｣360円(税込)は、いちご果肉とゼリーが入っていてちゅるんとした食感です。甘酸っぱいいちごの酸味とミルク感が相性抜群です。

｢ラムネソーダフラッペ｣360円(税込)は、口の中でブドウ味のラムネがしゅわっととけて爽やかな味わいです。粒ラムネやかき氷のガリガリとした食感もお楽しみください。

かわいいスイーツも発売中

｢メタモンのわらび餅(ぶどうソース＆ミルクホイップ)｣150円(税込)は、メタモンをイメージしています。中には、 ぶどう味のソースとミルクホイップが入っています。

｢ピカチュウのロールケーキ(チョコバナナ)｣178円(税込)は、黄色と茶色のスポンジ生地でピカチュウらしさがありかわいいです。バナナクリームは、チョコチップ入りなのでサクッとしておいしい!

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対象商品を購入するともらえるキーホルダー

対象商品を2品ご購入ごとにもらえる｢アクリルパズルキーホルダー｣は、全10種です。

第1弾(店舗での提供期間:2026年4月28日(火)10:00～)と第2弾(店舗での提供期間:2026年5月5日(火)10:00～)で、ポケモンの種類が変わるので集めたくなりますね。

かわいいポケモンたちがデザインされていて、ピース同士の連結も楽しめます。

キーホルダーとしてつけてもよし、組み立てて立体的に飾るのもおすすめです。

いかがでしたか。｢ぽこ あ ポケモン｣のキャラクターがデザインされていて、とてもかわいい今回のキャンペーン。

他にも、オリジナルタオルが当たる｢ファミペイ｣スタンプ企画も開催中です。ぜひ、チェックしてみてくださいね。

取材協力/ファミリーマート