歌手のＭＩＳＩＡが歌う劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の主題歌「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオ（ＭＶ）が３０日、公開され、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真が出演したことが明らかになった。

今月１０日に楽曲配信に合わせて公開された３０秒のティザー映像には、氷上をスケートで滑る足元だけが映され、出演者はこの日まで非公表だった。

ＭＶ監督を務めた中根さや香氏が「少年がフィギュアスケートに出会い、ひたむきに夢を追いかけながら心身ともに成長していく」というストーリーを構想。氷上をきらびやかに舞うイメージが鍵山に合致したことから出演をオファーした。ＭＩＳＩＡ作の絵本「ハートのレオナ」シリーズを通して難病の子どもたちへの支援活動を行っている縁もあって、鍵山は出演を快諾。華麗なスケートシーンは見どころの一つになっている。

自身初のＭＶ出演に「お話をいただいた時は少し緊張しましたが、楽曲の素晴らしい世界観を感じながら、今の自分にできる表現を精いっぱいやり切ることができたと思います」とコメント。「ＭＶは初めてスケートを目の当たりにした少年がその世界に引き込まれ、夢を追いかけて成長していくストーリーになっています。この作品に参加させていただいたことで、自分の姿を通して誰かに夢を与えられるような存在になれるよう、僕自身も、さらに頑張っていきたいと感じました。ＭＶをたくさんの方に見ていただけるとうれしいです」と願った。

「ラストダンスあなたと」は、ストリーミングの累計再生回数１０００万回を超えを記録している。