真似するだけでOK！【GU】大人が即こなれる♡「カーデ重ね着コーデ」

新年度が始まり忙しい毎日、気づけば無難なコーデに落ち着いてしまってなんだか野暮ったい……？今っぽい着こなしに迷う大人女性に向けて、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるお手本スタイルを解説します。今回は、春にうってつけのシアーカーディガンを使った着こなしをご紹介。いつものコーデが一気にこなれる、カーディガンの重ね着スタイルをピックアップしました。マンネリを抜け出したい人は、ぜひ真似してみて。

モノトーンで大人顔に

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

ブラックとナチュラルのカーディガンを重ね着したシックなスタイル。黒は重たく見えそうという人も、シアー素材のアイテムなら軽やかな装いに仕上がります。白系のカーディガンを重ねてコントラストをきかせると、シンプルながらも奥行きのある着こなしに。上下のボタンを開けて抜け感をプラスすれば程よいラフさも加わります。Rumiさんのようにカーゴパンツでカジュアルにまとめたり、かっちりとしたパンツできれいめに寄せるのも◎

甘めコーデはグレーを味方に

たっぷりボリュームのあるティアードが目を引くスカート。そんな甘めアイテムを大人っぽく取り入れるなら、グレーのカーディガンを投入して上品にまとめてみて。コンパクトなシルエットのカーディガンが、バランスの良い着こなしに導きます。差し色としてピンクのカーディガンをチラ見せすれば、顔まわりを華やかに彩ってくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M