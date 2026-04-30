【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

極薄刃 ニッパー 片刃（グレー＆ライム/右手用）

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にaurochsのプラモデル用工具が追加された。

本セールでは、極薄刃ニッパー（片刃）や、エアコンプレッサーとエアブラシのセット、極細面相筆12本セット、充電式ミニルーター、カービングナイフなど、さまざまな工具がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

極薄刃 ニッパー 片刃（グレー＆ライム/右手用）

極薄に仕上げられた片刃構造のプラモデル専用ニッパー。 薄く繊細に研ぎ出された刃先は通常のニッパーよりも美しくゲートを切断できる。切れ味の良い極薄片刃が片方から真っ直ぐ切断することにより、プラスチックの白化も少なく切断後のヤスリがけ作業も大幅に軽減され、作業効率が大幅にアップする。

AERO CROSS ［quiet］（エアコンプレッサー エアブラシセット）

コンプレッサーは、25dBという静音性と小型のボディが特長。安定した空気圧で思い通りのブラシワークが可能だ。タッチコントロールを採用しており、コンプレッサー本体のタッチ式空気圧調整スイッチに触れるだけで3段階の空気圧を変更できる。

エアブラシは、aurochs充電式エアブラシver.2.5spと同じエアアジャスター装備の0.3mm径、ハイエンドモデルのダブルアクションタイプのハンドピースが付属する。

EZ-tools カービングナイフ

人間工学に基づいたデザインを採用し、本体は軽量で持ちやすく、安定した精密な切断が可能。高強度な合金工具鋼製の鋭利な先端で正確な切断を実現する。チャック設計により、簡単に刃を脱着できる。