【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では柔軟にもなりましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の成長を感じるでしょう。様々な物事に対しての姿勢や向き合い方がこれまでとは違います。そしてそれによって周囲から信頼されやすい人にもなっていくようです。仕事や公の場では自分の良さを取り戻していきます。得る手応えも周囲からの称賛もないかも知れないですが、大事な一歩でしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
理想を持つことはとても大事ですが、その理想が時には相手を傷付けてしまうことも考えましょう。一番守らないといけない人を一番大事にすると良い時です。シングルの方は、流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の本音や目的をなるべく隠します。
｜時期｜
5月6日 思い通りになる ／ 5月9日 コンディション不調
｜ラッキーアイテム｜
コスメ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞