【３度目の暗殺未遂事件】またしても標的にされたトランプ大統領がますます自信を深めそうな可能性

大盛況の会場で……

筆者は毎週末の土、日曜のいずれか、ないしはその両日の午前8時半過ぎから2時間弱のウォーキング（途中のコーヒータイムを含む）をしている。

この日はウォーキング途上で立ち寄った東京・JR御茶ノ水駅2階の猿田彦珈琲店でマグカップを手に、スマホのアプリで英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）の次にロイター通信をチェックしていた。すると、速報の見出し「Trump safe after shooting at White House correspondents dinner, suspect in custody」が飛び込んで来た。

ドナルド・トランプ大統領を標的とした銃撃事件は、4月25日午後8時35分（米東部時間・日本時間26日午前9時35分）、米首都ワシントンD.C.の中心地域デュポン・サークル近くのワシントン・ヒルトン・ホテルの（コンコース・レベル／地下1階）メインとなるボールルーム（International Ballroom）で出来した。

ちなみにホワイトハウス（WH）から至近距離（約1.6キロメートル）の同ホテルに、筆者は2018年10月のワシントン出張時に2泊している。

ホワイトハウス記者会（WHCA。正式名称「ホワイトハウス特派員協会」会長＝ジャン・ウェイジアCBSニュースWH担当上席特派員）が年一回主催する晩餐会（男性ブラックタイの正装、女性ロング丈のイブニングドレス着用）に出席したゲストは約2600人、大盛況だった。

政権のオールスターキャスト

緊迫するイラン情勢、取り分けホルムズ海峡封鎖を巡って世界の耳目が集中する中で、トランプ氏の出席は直前まで危ぶまれていた。それでも記者嫌いの上に気まぐれのトランプ氏が第1期、2期政権を通じて初めてWHCA主催の晩餐会出席が確定したことから、同氏のスピーチに関心が高まっていた。

会場のひな壇は、トランプ氏夫妻の両隣をキャロライン・レビット大統領報道官とウェイジア会長、J・D・バンス副大統領の右隣が副会長のジャスティン・シンク=ブルームバーグ通信WH特派員、左隣はジャッキー・ハインリッヒFOXニュースWH上席級特派員という席次だった。

会場に設営された258余卓の各テーブル（8人掛け）にはマルコ・ルビオ国務長官夫妻、ピート・ヘグセス国防長官夫妻、スコット・ベッセント財務長官、ロバート・ケネディJr保健福祉長官夫妻など主要閣僚や、WH幹部のダン・スカビノ大統領次席補佐官兼人事局長、スティーブン・チャン広報局長など、トランプ政権のオールスターキャストの陣立てだった。

それが4発の銃声で吹っ飛んでしまった。幸い死傷者ゼロ。

だが、米紙ワシントン・ポスト（WP。26日付電子版）によれば、警備態勢に詳しい当局者の話として、トランプ政権は大統領と多くの閣僚が出席していたにもかかわらず、WH記者会主催晩餐会について、政権高官が集まる他の会合よりも低いレベルの警備体制を敷いていたというのだ。

「強い指導者」イメージ復活も

警備体制の不備を指摘したのはWP紙だけではない。ニューヨーク・タイムズ（NYT）紙（同）は、目撃者の証言として、会場出入口の外の廊下に設置された手荷物検査場付近で拘束される直前、コール・アレン容疑者が警備当局の厳重な警戒下にバッグから武器のようなものを取り出して、組み立てていたと報じた。

奇しくもWP、NYTともにトランプ氏が「フェイクニュース」と忌避するリベラル系新聞である。こうした報道をも勘案した上で、今回の事件で看過できないのは、銃撃発生2時間後にトランプ大統領がWHで急きょ開いた記者会見で言及した内容である。

記者団から「大統領、容疑者の標的は貴方だったと思いますか？」と質問されて、次のように答えた。

「暗殺されたエイブラハム・リンカーン大統領もそうだったが、多くのことを成し遂げて来た人々こそ標的になると言わざるを得ない。私もこれまでこの国のため、国民のために多くのことを実現した。その意味で標的にされたのではないか」――。

筆者は、謀略史観論者ではない。この銃撃事件が仕組まれたと言うつもりは全くない。

ただ、24年7月のペンシルベニア州バトラー郊外で行われた選挙集会中にトランプ候補（当時）がライフル銃で銃撃された暗殺未遂事件後、トランプ氏は「強い指導者」イメージ像を定着させて支持率急増に繋がった経緯を想起する。さらにトランプ大統領は、同会見でWH主催晩餐会を30日内に実現するとアピールすることも忘れなかったのである。

続く後編記事『日本がホルムズ海峡に掃海艇を派遣？ 自民党の優秀な中堅代議士たちが勉強会で発信する「強すぎる決意表明」』では、緊迫する中東情勢に向けた日本側の動きを分析する。

【つづきを読む】日本がホルムズ海峡に掃海艇を派遣？ 自民党の優秀な中堅代議士たちが勉強会で発信する「強すぎる決意表明」