監督交代直後の浦和に完敗した川崎。不甲斐ない内容へサポーターからの発破に脇坂泰斗は「当たり前」残り５試合で進化は見せられるのか
［J１百年構想リーグEAST第13節］浦和 ２−０ 川崎／４月29日／埼玉スタジアム2002
“解任ブースト”という言葉がある。
監督交代に踏み切ったチームは、気持ちの入ったパフォーマンスと戦い方の整理で一時的に好成績を収める現象だ。
そこから一気にV字回復するチームと、またも苦戦を強いられるチームに分かれるが、試合前日にマチェイ・スコルジャ監督と双方合意のうえでの契約解除を発表し、クラブレジェンドである田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが百年構想リーグの終了まで暫定的に指揮を執ることになった浦和は、川崎戦で意地の勝利を掴んだ。
一方の川崎にとっては、苦しいゲームとなった。切り替えがすこぶる早く、インテンシティの高い浦和の守備に多くの場面で窒息させられ、大半の時間を自陣に押し込まれて完敗を喫したのだ。
主な３つのスタッツでは川崎から見て、ポゼッション率は31パーセントと69パーセント、シュート数は６本と18本[枠内シュートは１本と６本]）、パス成功数は307本と529本と、すべてで劣ったことからも厳しい戦いであったことがよく分かる。
確かに、浦和は監督交代の起爆剤を得ていた状況で、イレギュラーなシチュエーションであったのは川崎にとってエクスキューズである。現に約１か月前のホームでの浦和との一戦に川崎は３−２で勝ち切っている。
もっとも、その背景を差し引いても、「相手のほうが良かったと思いますし、自分たちはあまり良くなかったと思います」（長谷部茂利監督）と、改めてマイナス面が大きく表われてしまうゲームとなった。
何より不安に映ったのは、長谷部体制２年目において、なかなか明確な上積みが感じられない点だ。いや、少しずつ前進しているのは分かる。ただ、それが試合内容になかなか反映されないことにやきもきしている人は多いに違いない。
13試合を戦って７勝（PK勝利は２）６敗（PK負けは１）のEAST５位（首位の鹿島との勝点差は12）で、得点数はEAST４位タイの18、失点数はEASTワースト３位の22（首位の鹿島は７失点）。
本来、川崎の主体的なスタイルを維持しつつ、新たな得点パターンの構築と失点の減少が、長谷部体制でのテーマであったが、なかなか達成できず、クラブとして開幕前に掲げた「優勝でACLの出場権獲得」の目標も、逆転優勝の可能性は数字上では残っているものの、事実上、消滅している。
浦和戦でもこれまで課題としていた４−２−３−１の、サイドハーフの背後、ボランチの脇を上手く使われて前進を許しており、撤退して自陣に守備ブロックを敷く時間も多く作ったが、攻守にチグハグさが残った印象だ。
キャプテンの脇坂泰斗も振り返る。
「試合前に浦和さんの監督が代わったことや埼スタの雰囲気を考えると、相手がガツガツ来るのは予想していたので、自分たちに矢印を向けて自分たちのことに集中しようと入りましたが、前半は特に押し込まれる時間が続いたなか、38分くらいから（ハーフタイムに入るまで）耐える方向にシフトしました。ただ、そこに至るまでに前進する術を持っておかなくちゃいけないですし、ボールを少し放棄するようなプレーが、それはゴール前のクリアは別にして、そういったプレーがあったので、そこは後半改善できたところもありましたが、前半の35分くらいまでに改善し、前進できていれば、ああいった前半にならなかったと思います。
ただあれだけ攻められて（前半は）ゼロに抑えられたのも、やりたくない展開でしたが、耐えられたのは、以前だったら２点とか取られてもおかしくなかったので、成長と捉えつつ、自分たちが目指している展開ではないので、もう少し敵陣で進めたかったと思います。
“解任ブースト”という言葉がある。
監督交代に踏み切ったチームは、気持ちの入ったパフォーマンスと戦い方の整理で一時的に好成績を収める現象だ。
そこから一気にV字回復するチームと、またも苦戦を強いられるチームに分かれるが、試合前日にマチェイ・スコルジャ監督と双方合意のうえでの契約解除を発表し、クラブレジェンドである田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが百年構想リーグの終了まで暫定的に指揮を執ることになった浦和は、川崎戦で意地の勝利を掴んだ。
主な３つのスタッツでは川崎から見て、ポゼッション率は31パーセントと69パーセント、シュート数は６本と18本[枠内シュートは１本と６本]）、パス成功数は307本と529本と、すべてで劣ったことからも厳しい戦いであったことがよく分かる。
確かに、浦和は監督交代の起爆剤を得ていた状況で、イレギュラーなシチュエーションであったのは川崎にとってエクスキューズである。現に約１か月前のホームでの浦和との一戦に川崎は３−２で勝ち切っている。
もっとも、その背景を差し引いても、「相手のほうが良かったと思いますし、自分たちはあまり良くなかったと思います」（長谷部茂利監督）と、改めてマイナス面が大きく表われてしまうゲームとなった。
何より不安に映ったのは、長谷部体制２年目において、なかなか明確な上積みが感じられない点だ。いや、少しずつ前進しているのは分かる。ただ、それが試合内容になかなか反映されないことにやきもきしている人は多いに違いない。
13試合を戦って７勝（PK勝利は２）６敗（PK負けは１）のEAST５位（首位の鹿島との勝点差は12）で、得点数はEAST４位タイの18、失点数はEASTワースト３位の22（首位の鹿島は７失点）。
本来、川崎の主体的なスタイルを維持しつつ、新たな得点パターンの構築と失点の減少が、長谷部体制でのテーマであったが、なかなか達成できず、クラブとして開幕前に掲げた「優勝でACLの出場権獲得」の目標も、逆転優勝の可能性は数字上では残っているものの、事実上、消滅している。
浦和戦でもこれまで課題としていた４−２−３−１の、サイドハーフの背後、ボランチの脇を上手く使われて前進を許しており、撤退して自陣に守備ブロックを敷く時間も多く作ったが、攻守にチグハグさが残った印象だ。
キャプテンの脇坂泰斗も振り返る。
「試合前に浦和さんの監督が代わったことや埼スタの雰囲気を考えると、相手がガツガツ来るのは予想していたので、自分たちに矢印を向けて自分たちのことに集中しようと入りましたが、前半は特に押し込まれる時間が続いたなか、38分くらいから（ハーフタイムに入るまで）耐える方向にシフトしました。ただ、そこに至るまでに前進する術を持っておかなくちゃいけないですし、ボールを少し放棄するようなプレーが、それはゴール前のクリアは別にして、そういったプレーがあったので、そこは後半改善できたところもありましたが、前半の35分くらいまでに改善し、前進できていれば、ああいった前半にならなかったと思います。
ただあれだけ攻められて（前半は）ゼロに抑えられたのも、やりたくない展開でしたが、耐えられたのは、以前だったら２点とか取られてもおかしくなかったので、成長と捉えつつ、自分たちが目指している展開ではないので、もう少し敵陣で進めたかったと思います。