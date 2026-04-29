100均に見えないっっっ！！驚【セリア】みんなに自慢したくなる♡「可愛い雑貨」

100均とは思えないデザイン性が魅力の「可愛い雑貨」が、【セリア】にあるとの噂をキャッチ。プチプラながら、実用的で可愛いという特徴も相まって、毎日気軽に使いたくなりそうです。今回は、可愛いリボンの形をしたランチボックス用のベルトと、小物入れにぴったりなケースをご紹介します。暮らしにそっと可愛いをプラスする、心ときめくような雑貨は要チェックです。

ランチが楽しくなるリボン型のランチボックス用ベルト

大ぶりのリボンがとってもキュートな「シリコンランチベルト」。ランチボックスの蓋が開かないように固定できるベルトですが、インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんのようにタンブラーのワンポイントにするのも良さそうです。立体的で存在感がありつつ、シンプルで可愛いデザインは、職場でも気兼ねなく使えそう。シリコン製の柔らかそうな素材で、さまざまなランチボックスに取り付けやすいはず。

ふわふわパンケーキで、小物を整理整頓！

ふわふわとした質感と、丸いフォルムが可愛い「ミニ収納ケース パンケーキ」。天面にバターをトッピングしたような、凝ったデザインがたまりません。ファスナーを開けると収納スペースがあり、中身が見えない仕様と、カバンに入れて持ち歩きやすいサイズ感も嬉しいところ。ゴチャゴチャしがちなカバンの中がスッキリしつつ、使うたびにほっと心を和ませてくれそうです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino