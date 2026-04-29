世界主要都市の首長が東京に集まり、現代社会が抱える課題の解決策を探る「Ｇ―ＮＥＴＳ（ジーネッツ）首長級会議」は２９日、３日間の日程を終えた。

自然災害や気候変動対策の強化に向け、連携の重要性をうたう共同声明を発表した。

会議はスタートアップ（新興企業）や大企業、研究者、投資家らが交流を深める都の国際イベント「ＳｕｓＨｉ Ｔｅｃｈ Ｔｏｋｙｏ２０２６」（スシテック東京）の一環。５５都市の首長らが参加し、災害対策や緑化推進などのテーマごとに議論を重ねてきた。

共同声明では、深刻化する災害への対応を各都市の「喫緊の共通課題」と位置づけ、「スタートアップの支援・活用を通じて先端技術の社会実装を推進し、気候・災害レジリエンス（強靱（きょうじん）性）強化と住民のウェルビーイング（良好な状態）向上につなげる」と掲げた。

参加都市が具体的な行動を表明する「アクション宣言」も初めて行い、小池百合子都知事は「豪雨から都民を守るための調節池整備を進め、２０３５年度までに累計約３６５万立方メートルを稼働させる」とした。小池知事は報道陣の取材に「（共同声明を）まとめるだけでなく実行に移していこうと話し合った」と述べた。

風水害対策で意見交換

都市の連携強化を図る初の試みとして、東京都と東南アジア諸国の首都のリーダーが対話する「ＴＯＫＹＯ―ＳＥＡＤＳ」（東京シーズ）が２９日、都内で開かれた。

「風水害対策と都市インフラの整備」をテーマに、タイ・バンコク、インドネシアのジャカルタ、ベトナムのハノイなど１０都市が意見交換した。東京都の小池百合子知事は、上下水道の管理や漏水検知にＡＩ（人工知能）を活用している取り組みなどを紹介し、協力の促進を呼びかけた。

各都市は共同プロジェクトの実施を盛り込んだ声明をまとめ、小池知事は「風水害は緊急の課題。持続可能な都市の未来をともに創造していく」と語った。