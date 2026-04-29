２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．８８ポイント（０．７１％）高の４１０７．５２ポイントと反発した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を終値で回復している。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。２８日に開かれた中央政治局会議では、「内巻」（過当競争）の是正を徹底し、「人工知能（ＡＩ）＋」行動を全面的に実施する考えが示された。中国経済の持ち直しも改めて意識される。格付け会社ムーディーズは２７日、中国の格付け見通しを従来の「ネガティブ」から「安定的」に引き上げた。中東情勢の不透明感などで売り先行したものの、下値は固く、指数は程なくプラスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の上げが目立つ。光明地産（６００７０８／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が９．７％（ストップ）高、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が６．３％高、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が４．５％高で引けた。

非鉄・レアアース、産金株も急伸。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が８．２％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が４．７％高、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が１０．０（ストップ）高、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が８．９％高、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が４．０％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．６％高で取引を終えた。

保険株もしっかり。中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が３．５％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が３．１％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が２．９％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が１．４％ずつ上昇した。平安保険が公表した１〜３月期決算は投資収益の減少が響き７．４％減益とさえなかったものの、主力事業の生命保険・健康保険は堅調。営業利益の増加が買い安心感につながった。インフラ関連株、消費株、自動車株、医薬株、エネルギー株、公益株、半導体株の一角なども買われている。

半面、銀行株はさえない。招商銀行（６０００３６／ＳＨ）が２．８％、重慶銀行（６０１９６３／ＳＨ）が１．８％、上海農村商業銀行（６０１８２５／ＳＨ）が１．２％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。招商銀の１〜３月期決算は１．５％増益にとどまり、融資が伸び悩んでいる。同業に売りが波及した。そのほか、電子機器株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．８３ポイント（１．０３％）高の２７７．２０ポイント、深センＢ株指数が８．７２ポイント（０．７４％）高の１１９２．９７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）