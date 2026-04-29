3COINSの“背負えるエコバッグ”が使い勝手良すぎ！トートとリュックの「いいとこ取り」で買い物帰りが激変
買い物帰りに「行きは余裕だったのに、帰りは荷物で手がいっぱい」という経験はありませんか。特に小さな子どもがいると荷物が増え、両手がふさがって手をつなげなくなったり、自転車での移動や雨の日などに不便さが増したりと、「手が足りない」と感じる場面が多いでしょう。
そんな“手が足りない問題”を解決してくれたのが、3COINSの「リュック2WAYエコバッグ」でした。
リュックは便利ですが、背負ったままだと中身が取り出しにくいのが地味なストレス。その点、このバッグはトートバッグとしても使えるため、状況に応じて使い方を変えられるのが最大の魅力です。
◆3COINS リュック2WAYエコバッグ
今回紹介するのは、3COINSの「リュック2WAYエコバッグ」550円（税込）。エコバッグが当たり前になった今、「持ち歩くのは面倒じゃないけど、手がふさがるのが困る」と感じている方にぴったりの商品です。
素材はナイロン100％で、コーディネートに合わせやすいブラックとベージュの2色展開。小さくたためるゴムバンド付きなので、旅行時のサブバッグとしても持ち運びに便利です。
◆荷物が少ないときは通常のエコバッグとして
買い物の量がそれほど多くないときは、トート型のエコバッグとしてそのまま使えます。持ち手がしっかりしているため、一般的なエコバッグと同じ感覚で使えるのがうれしいポイント。
持ち手のベルトは長さ調節ができ、肩掛けできるのも便利な点です。
開閉口にはスナップボタンが付いているため、トートバッグとして使用するときは安心感がありますが、リュックとして使用するときは荷物を入れすぎないほうがよさそうです。
◆子ども連れ・雨の日はリュックに
子どもと一緒で両手を空けたいとき、あるいは雨で傘をさしているときなど、トートのままだと不便な場面もあります。そんなときはリュックに切り替えるだけで一気に動きやすくなりました。
「両手が空く」「荷物の重さが分散される」「急な状況の変化にも対応できる」と、形を変えられることで得られる安心感は大きいです。
◆実際に使用して感じたメリット＆デメリットは？
【メリット】
●両手が空いて子連れ・雨の日に活躍
●荷物の重さが分散される
●シンプルなデザインでエコバッグとしても使いやすい
●折りたたんでコンパクトに持ち運べる
【デメリット】
●ファスナーがなく、荷物の入れすぎに注意
●背負い心地が簡易的なため長時間使用には不向き
●通常のリュックほどの安定感はない
出かける際に「荷物が減るからリュックで行くべきか」と悩むことがなくなり、「リュック2WAYエコバッグ」を忍ばせておくだけで状況に応じた使い方を選択できる点が最大の安心材料でした。
場合によっては「通常のリュック＋エコバッグ」のほうが便利なケースもありますが、急に荷物が増えるなど状況の変化に対応できるという点で、“手が足りない問題”を解決するには十分すぎる便利さでした。
550円でこの使い勝手なら、まず試してみない手はありません。普段のエコバッグを「リュック2WAYエコバッグ」に替えるだけで、毎日のお出かけがぐっとラクになるはずです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
そんな“手が足りない問題”を解決してくれたのが、3COINSの「リュック2WAYエコバッグ」でした。
リュックは便利ですが、背負ったままだと中身が取り出しにくいのが地味なストレス。その点、このバッグはトートバッグとしても使えるため、状況に応じて使い方を変えられるのが最大の魅力です。
今回紹介するのは、3COINSの「リュック2WAYエコバッグ」550円（税込）。エコバッグが当たり前になった今、「持ち歩くのは面倒じゃないけど、手がふさがるのが困る」と感じている方にぴったりの商品です。
素材はナイロン100％で、コーディネートに合わせやすいブラックとベージュの2色展開。小さくたためるゴムバンド付きなので、旅行時のサブバッグとしても持ち運びに便利です。
◆荷物が少ないときは通常のエコバッグとして
買い物の量がそれほど多くないときは、トート型のエコバッグとしてそのまま使えます。持ち手がしっかりしているため、一般的なエコバッグと同じ感覚で使えるのがうれしいポイント。
持ち手のベルトは長さ調節ができ、肩掛けできるのも便利な点です。
開閉口にはスナップボタンが付いているため、トートバッグとして使用するときは安心感がありますが、リュックとして使用するときは荷物を入れすぎないほうがよさそうです。
◆子ども連れ・雨の日はリュックに
子どもと一緒で両手を空けたいとき、あるいは雨で傘をさしているときなど、トートのままだと不便な場面もあります。そんなときはリュックに切り替えるだけで一気に動きやすくなりました。
「両手が空く」「荷物の重さが分散される」「急な状況の変化にも対応できる」と、形を変えられることで得られる安心感は大きいです。
◆実際に使用して感じたメリット＆デメリットは？
【メリット】
●両手が空いて子連れ・雨の日に活躍
●荷物の重さが分散される
●シンプルなデザインでエコバッグとしても使いやすい
●折りたたんでコンパクトに持ち運べる
【デメリット】
●ファスナーがなく、荷物の入れすぎに注意
●背負い心地が簡易的なため長時間使用には不向き
●通常のリュックほどの安定感はない
出かける際に「荷物が減るからリュックで行くべきか」と悩むことがなくなり、「リュック2WAYエコバッグ」を忍ばせておくだけで状況に応じた使い方を選択できる点が最大の安心材料でした。
場合によっては「通常のリュック＋エコバッグ」のほうが便利なケースもありますが、急に荷物が増えるなど状況の変化に対応できるという点で、“手が足りない問題”を解決するには十分すぎる便利さでした。
550円でこの使い勝手なら、まず試してみない手はありません。普段のエコバッグを「リュック2WAYエコバッグ」に替えるだけで、毎日のお出かけがぐっとラクになるはずです。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama