『ハイスクール・ミュージカル』20周年記念！ リバイバル上映＆夏に大型イベントが決定
世界中で社会現象を巻き起こしたディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念したファン待望のアニバーサリープロジェクトの実施が、4月29日（水・祝）に東京国際フォーラムで開催された「フレンズ・オブ・ディズニー ミュージック・フェスティバル 2026」で発表された。同企画として、『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会や、日本のディズニー・チャンネル史上最大級のイベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決まったほか、本作の特設サイトもオープンする。
【写真】『ハイスクール・ミュージカル』20周年記念の激アツ企画一覧
■『ハイスクール・ミュージカル』って？
『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年の全米放送開始直後から、世界中のティーンたちを熱狂させた青春ミュージカル・ムービー。その年のビルボードアルバム年間チャート1位を獲得、エミー賞でも2部門を受賞するなど、テレビ映画の枠を超え、社会現象を巻き起こした、ディズニー・チャンネルを代表する作品の1つだ。
本作は、イースト高校を舞台に、思いがけない出会いを果たした、バスケ部のスター、トロイ（ザック・エフロン）と、学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、歌やミュージカルを通して心を通わせ、互いに抱える葛藤や、自らの殻を仲間と共に打ち破っていく姿を鮮やかに描く物語。
作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We’re All in This Together（みんなスター！）」など、ダイナミックなダンス・パフォーマンスや圧倒的な歌唱力による珠玉のミュージカルナンバーの数々が登場し、“自分らしさとは何か”に向き合い、夢に向かって歩もうとする主人公たちの姿が、エモーショナルな旋律と共に丁寧に描かれ、今もなお世代を超えて愛され続けている。
■リバイバル上映が決定
そして今回、2009年2月に劇場公開された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映が、6月19日（金）から6月25日（木）までの期間限定で、全国9都市／10劇場で開催されることが決定。
本編の上映前には、特別映像の上映や特別な入場特典を用意するそうで、あの頃熱狂したファンに加え、まだ見たことがないという人も楽しめる内容となっている。
【開催場所】
東京：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク
千葉：シネマイクスピアリ
神奈川：109シネマズ湘南
埼玉：MOVIXさいたま
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：109シネマズ箕面
福岡：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13
沖縄：シネマQ
北海道：札幌シネマフロンティア
※チケット販売などの詳細はディズニー・チャンネル公式SNSなどで後日発表。
■夏休みは『HSM』大型イベントも！
そして、今年8月、日本のディズニー・チャンネル史上最大級となる20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」が都内某所で開催されることが決定。
会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことができる。フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験を提供予定。チケット販売などの詳細はディズニー・チャンネル公式SNSなどで後日発表される。
加えて、20周年を記念して本プロジェクトの特設サイトもオープン。今後、『ハイスクール・ミュージカル』20周年に関連した最新情報を随時更新予定だ。
■『ハイスクール・ミュージカル』って？
『ハイスクール・ミュージカル』は、2006年の全米放送開始直後から、世界中のティーンたちを熱狂させた青春ミュージカル・ムービー。その年のビルボードアルバム年間チャート1位を獲得、エミー賞でも2部門を受賞するなど、テレビ映画の枠を超え、社会現象を巻き起こした、ディズニー・チャンネルを代表する作品の1つだ。
本作は、イースト高校を舞台に、思いがけない出会いを果たした、バスケ部のスター、トロイ（ザック・エフロン）と、学校一の秀才ガブリエラ（ヴァネッサ・ハジェンズ）が、歌やミュージカルを通して心を通わせ、互いに抱える葛藤や、自らの殻を仲間と共に打ち破っていく姿を鮮やかに描く物語。
作中では、「Start of Something New（始まりの予感）」や「Breaking Free（自由をつかめ）」、そして本作を象徴する「We’re All in This Together（みんなスター！）」など、ダイナミックなダンス・パフォーマンスや圧倒的な歌唱力による珠玉のミュージカルナンバーの数々が登場し、“自分らしさとは何か”に向き合い、夢に向かって歩もうとする主人公たちの姿が、エモーショナルな旋律と共に丁寧に描かれ、今もなお世代を超えて愛され続けている。
■リバイバル上映が決定
そして今回、2009年2月に劇場公開された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映が、6月19日（金）から6月25日（木）までの期間限定で、全国9都市／10劇場で開催されることが決定。
本編の上映前には、特別映像の上映や特別な入場特典を用意するそうで、あの頃熱狂したファンに加え、まだ見たことがないという人も楽しめる内容となっている。
【開催場所】
東京：109シネマズプレミアム新宿、109シネマズグランベリーパーク
千葉：シネマイクスピアリ
神奈川：109シネマズ湘南
埼玉：MOVIXさいたま
愛知：109シネマズ名古屋
大阪：109シネマズ箕面
福岡：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13
沖縄：シネマQ
北海道：札幌シネマフロンティア
※チケット販売などの詳細はディズニー・チャンネル公式SNSなどで後日発表。
■夏休みは『HSM』大型イベントも！
そして、今年8月、日本のディズニー・チャンネル史上最大級となる20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」が都内某所で開催されることが決定。
会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことができる。フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験を提供予定。チケット販売などの詳細はディズニー・チャンネル公式SNSなどで後日発表される。
加えて、20周年を記念して本プロジェクトの特設サイトもオープン。今後、『ハイスクール・ミュージカル』20周年に関連した最新情報を随時更新予定だ。