ディズニーランドで何が？約14万円分の“ピンバッジ盗難”で男が逮捕

アメリカ・フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールドで、思わぬトラブルが発生しました。パーク内の人気ショップで商品を盗んだとして、男が逮捕される事態となり、来園者の間でも驚きの声が広がっています。

野外の人気ストアで起きた盗難

事件が起きたのは、ディズニー内でもファンに人気の“ピンバッジ”を扱うショップ。屋外に展開されることも多く、コレクターや観光客が気軽に立ち寄れるスポットとして知られています。現地報道によると、男はこの店舗で複数のピンバッジを持ち去り、その総額は約900ドル（日本円で約14万円）にのぼるとされています。※為替は約155円想定

そのまま持ち去り…窃盗の疑いで逮捕

男は商品を手に取った後、支払いをせずにそのまま立ち去ろうとしたとみられています。不審な動きに気づいたキャストが対応し、警察が出動。男は最終的に窃盗（petit theft／小規模窃盗）の疑いで逮捕されました。

フロリダ州では、一定額以下の盗難は軽犯罪として扱われますが、今回のように高額なケースでは重い処分が科される可能性もあります。

※以下はイメージです。投稿者は本件とは関係ありませんが、ディズニーではピンバッジを集めるファンも多く、限定コレクションを求めてパーク内を探し回る姿も多く見られます。

人気アイテムだからこそ起きたトラブル

ピンバッジはディズニーの定番コレクターズアイテムで、限定品やイベント仕様など価値の高いものも多く存在します。その人気の高さゆえに、今回のようなトラブルにつながった可能性も考えられます。

夢の国で起きた今回の一件。多くの人が訪れる場所だからこそ、ルールを守って楽しむことの重要性が改めて浮き彫りとなりました。

ピンバッジはディズニーの定番コレクターズアイテムで、限定品やイベント仕様など価値の高いものも多く存在します。その人気の高さゆえに、今回のようなトラブルにつながった可能性も考えられます。

夢の国で起きた今回の一件。多くの人が訪れる場所だからこそ、ルールを守って楽しむことの重要性が改めて浮き彫りとなりました。

Photo:Aflo