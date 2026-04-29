カモミールの香りにひんやり癒やされる。ミッフィーデザインのひんやりアイマスク・ハンドケアセットが発売！

グローバルプロダクトプランニングは4月23日、「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーションによるアイマスクとハンドケアセットなどを発売しました。

■ハンドソープとハンドクリームがクリアポーチに入ったセットも

「ミッフィー ひんやりアイマスク カモミールの香り」は、カモミールの香りと清涼成分メントールで目と目元をリラックスさせるアイテムです。ミッフィーと花の総柄がデザインされています。

商品は、1枚入りと3枚入りを用意。

「ミッフィー ハンドケアセット カモミールの香り」は、クリアポーチに、アロエベラ葉エキス配合のミニハンドソープ（70mL）とシアバターとワセリン配合のハンドクリーム（20mL）が1個ずつ入ったセットです。

クリアポーチは、ミッフィーのイラストと花柄のデザインが特徴です。

「ミッフィー ひんやりボディーシート シトラスミントの香り」は、からださっぱり冷感汗拭きシート。ベタつき防止のさらさらパウダー、清涼成分メントールを配合しています。

「ミッフィー ひんやりボディーミスト シトラスミントの香り」は、清涼成分メントールと、うるおう植物エキスを配合した冷感ボディーミストです。

■商品概要

商品名：ミッフィー ひんやりアイマスク カモミールの香り

価格：1枚入り264円、3枚入り770円

商品名：ミッフィー ハンドケアセット カモミールの香り

価格：1,320円

商品名：ミッフィー ひんやりボディーシート シトラスミントの香り

価格：36枚入り858円

商品名：ミッフィー ひんやりボディーミスト シトラスミントの香り

価格：1,320円

（C）Mercis bv

Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com

（フォルサ）