カモミールの香りにひんやり癒やされる。ミッフィーデザインのひんやりアイマスク・ハンドケアセットが発売！
グローバルプロダクトプランニングは4月23日、「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーションによるアイマスクとハンドケアセットなどを発売しました。
■ハンドソープとハンドクリームがクリアポーチに入ったセットも
「ミッフィー ひんやりアイマスク カモミールの香り」は、カモミールの香りと清涼成分メントールで目と目元をリラックスさせるアイテムです。ミッフィーと花の総柄がデザインされています。
商品は、1枚入りと3枚入りを用意。
「ミッフィー ハンドケアセット カモミールの香り」は、クリアポーチに、アロエベラ葉エキス配合のミニハンドソープ（70mL）とシアバターとワセリン配合のハンドクリーム（20mL）が1個ずつ入ったセットです。
クリアポーチは、ミッフィーのイラストと花柄のデザインが特徴です。
「ミッフィー ひんやりボディーシート シトラスミントの香り」は、からださっぱり冷感汗拭きシート。ベタつき防止のさらさらパウダー、清涼成分メントールを配合しています。
「ミッフィー ひんやりボディーミスト シトラスミントの香り」は、清涼成分メントールと、うるおう植物エキスを配合した冷感ボディーミストです。
■商品概要
商品名：ミッフィー ひんやりアイマスク カモミールの香り
価格：1枚入り264円、3枚入り770円
商品名：ミッフィー ハンドケアセット カモミールの香り
価格：1,320円
商品名：ミッフィー ひんやりボディーシート シトラスミントの香り
価格：36枚入り858円
商品名：ミッフィー ひんやりボディーミスト シトラスミントの香り
価格：1,320円
（C）Mercis bv
Illustrations Dick Bruna（C）copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
（フォルサ）