◆米大リーグ ホワイトソックス―エンゼルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。試合前の時点でメジャートップの防御率０・２４を誇る右腕、Ｊ・ソリアーノ投手（２７）との初対戦で、初回１死で迎えた第１打席は空振り三振に倒れた。

１ボール１ストライクから９８・１マイル（約１５７・９キロ）直球をファウルにして追い込まれると、４球目には宝刀ナックルカーブをファウル。５球目の外角低めに沈むスプリットにバットが空を切った。

村上は、試合前には３月のＷＢＣ日本代表で同僚だった菊池雄星投手（３４）と対面してガッチリ握手。その後談笑する場面を球団公式ＳＮＳなどが伝えた。２９日（同３０日）には菊池が先発予定で、村上とは日米通じて初対戦が実現する見込みだ。

前日２７日（同２８日）の同戦では、全米衝撃の“ムーンショット”を披露した。４―５の７回無死二、三塁。左腕ポメランツの投じた低めの直球を捉え、打球速度９５・８マイル（約１５４・２キロ）、飛距離３８２フィート（約１１６・４メートル）で右中間の敵軍ブルペンに打ち込んだ。打球角度４８度、滞空時間６・１秒、１３階建てのビルに相当する最高到達地点４１・５メートル。月まで届きそうな３試合ぶりの１２号逆転３ランだった。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、「スタットキャスト」が導入された１５年以降では歴代９位の高角度アーチとなった。

本塁打王争いでは、２７日（同２８日）終了時点でＭＬＢ全体で単独トップに浮上。ジャッジ（ヤンキース）らを抑え、ルーキーでは１９年のアロンソ（当時メッツ）以来となる本塁打王も夢ではない勢いで打ち続けている。