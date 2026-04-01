エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 ローダJC ケルクラーデとＲＫＣの第1戦が、4月29日01:45にパルクスタッド・リンブルフ・スタディオンにて行われた。

ローダJC ケルクラーデはイマン・フリフィス（MF）、Van den Hurk Anthony（FW）、マイケル・ブライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＲＫＣはイェスパー・ウネケン（FW）、ダニリョ・クレオニス（FW）、ハリー・クスター（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

51分に試合が動く。ＲＫＣのダニリョ・クレオニス（FW）がゴールを決めてＲＫＣが先制。

68分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。マイケル・ブライ（MF）、ダリオ・ファンデンバイス（DF）に代わりトマス・カリナウスカス（MF）、ジェローム・デオム（MF）がピッチに入る。

73分、ＲＫＣは同時に3人を交代。ライアン・フェージ（MF）、イェスパー・ウネケン（FW）、ハリー・クスター（MF）に代わりダニエル・ファンカーム（MF）、van der Leij Tim（FW）、リチャード・ファンデルフェンネ（MF）がピッチに入る。

74分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。ジョーイ・ミュラー（DF）、イマン・フリフィス（MF）に代わりジャック・クーパーラブ（FW）、Lajud Daniel（FW）がピッチに入る。

79分、ＲＫＣが選手交代を行う。ジャン・ポール・ボエティウス（MF）からホッドフリート・ルーメラツ（MF）に交代した。

84分、ＲＫＣが選手交代を行う。ダニリョ・クレオニス（FW）からyoram van der veen（FW）に交代した。

90+2分、ローダJC ケルクラーデが選手交代を行う。Jansen Koen（DF）からEl Meliani Reda（DF）に交代した。

後半終了間際の90+5分ローダJC ケルクラーデが同点に追いつく。ジョシュ・ニスベット（MF）のアシストからトマス・カリナウスカス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ローダJC ケルクラーデは65分にVan den Hurk Anthony（FW）、67分にマイケル・ブライ（MF）に、またＲＫＣは53分にナジル・ヘルト（DF）、90分にホッドフリート・ルーメラツ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-29 03:50:20 更新