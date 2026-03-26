人気シリーズがパワーアップ！【niko and ...】40・50代が穿きたい♡「快適ボトムス」

気温が上がってくると、サラッとした肌触りで快適に過ごせるアイテムが気になる……。そんなときは、【niko and ...（ニコアンド）】が「人気シリーズ」と送り出している“DRYクシュシリーズ”のアイテムをチェックしてみて。「汗をかいてもベタつきにくいドライな生地感」（公式ECサイトより）が魅力のアイテムが、今年はさらに洗濯速乾 & 吸水速乾といった機能性を追加してパワーアップしたのだとか！ ミドル世代も快適におしゃれを楽しめそうな注目シリーズのボトムスを、お手本コーデとともにお届けします。

落ち感が美しい機能性素材のイージーパンツ

【niko and ...】「DRYクシュイージーパンツ」\5,000（税込）

デイリーコーデのスタメンとして重宝しそうな、DRYクシュシリーズで人気のイージーパンツ。しぼ感のある風合いでシワが気になりにくく、手入れもしやすい機能性素材が魅力的な一本です。きれいな落ち感があるおかげで着膨れて見えにくく、大人世代が気になる脚のラインも自然にカバーできそう。後ろのポケットも同素材・同柄で仕上げられており、ヒップまわりが強調されすぎないのも◎