「言葉に出ない…」クルマ好きの息子へ200台限定「ロードスター12R」当選のサプライズ報告！マニア必見の専用装備も徹底解説
AIライター自動執筆記事
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自動車解説者・ジャーナリストのGocarが自身のYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」にて、「【200台限定ロードスター】12Rは何が違う？実車で徹底解説＆まさかのサプライズも…｜マツダ スピリットレーシング ロードスター12R」と題した動画を公開した。動画では、200台限定で販売された「マツダ スピリットレーシング ロードスター12R」の実車を用いた詳細な解説と、同車に当選したオーナーがクルマ好きの息子へサプライズ報告する様子が収められている。
動画前半では、Gocarが実車を前に同車の特徴を徹底解説。エクステリアでは、ボンネットからリアに繋がる専用デカールやメッシュグリル、RAYS製ホイールなどを紹介した。インテリアでは、レカロと共同開発したフルバケットシートや、反射を抑えるアルカンターラ素材が多用されている点を挙げている。
さらにエンジンルームを開け、200馬力を発生する2.0Lエンジンに施された職人の手作業による調整や、藤壺技研工業と共同開発したエキゾーストマニホールドなど、サーキット走行を見据えたこだわりを解説。「見えないところですごいこだわっている」と、その緻密な作り込みを高く評価した。
動画後半では、オーナーであるIさんと、17歳で大のクルマ好きである息子・S君へのインタビューを実施した。現在ロードスター990Sに乗っているIさんは、実はこの「12R」の繰り上げ当選を果たしていたが、S君にはずっと秘密にしていたという。店舗に展示された12Rを前に、Iさんが「私のです」と告げると、S君は驚きのあまり「言葉に出ない」と腕を抱え込み、目を丸くした。
その後、S君は実際に運転席に座り、アルカンターラのステアリングや専用メーターを前に「かっこよすぎますね」と満面の笑みを見せた。自動車ジャーナリストによるマニアックな視点での解説と、クルマ好き親子の心温まるサプライズが交差する、ロードスターファン必見の動画となっている。
動画前半では、Gocarが実車を前に同車の特徴を徹底解説。エクステリアでは、ボンネットからリアに繋がる専用デカールやメッシュグリル、RAYS製ホイールなどを紹介した。インテリアでは、レカロと共同開発したフルバケットシートや、反射を抑えるアルカンターラ素材が多用されている点を挙げている。
さらにエンジンルームを開け、200馬力を発生する2.0Lエンジンに施された職人の手作業による調整や、藤壺技研工業と共同開発したエキゾーストマニホールドなど、サーキット走行を見据えたこだわりを解説。「見えないところですごいこだわっている」と、その緻密な作り込みを高く評価した。
動画後半では、オーナーであるIさんと、17歳で大のクルマ好きである息子・S君へのインタビューを実施した。現在ロードスター990Sに乗っているIさんは、実はこの「12R」の繰り上げ当選を果たしていたが、S君にはずっと秘密にしていたという。店舗に展示された12Rを前に、Iさんが「私のです」と告げると、S君は驚きのあまり「言葉に出ない」と腕を抱え込み、目を丸くした。
その後、S君は実際に運転席に座り、アルカンターラのステアリングや専用メーターを前に「かっこよすぎますね」と満面の笑みを見せた。自動車ジャーナリストによるマニアックな視点での解説と、クルマ好き親子の心温まるサプライズが交差する、ロードスターファン必見の動画となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「Go!Carチャンネル」のキャスターを9年間務めたGocarが独立し、自動車にまつわるニュースを多方面(新型車、エネルギー、税金、安全など)から「正しい」情報を平日毎日ライブ配信で視聴者の皆さんへお送りします。新型車の試乗インプレッションはもちろん、懐かしいクルマの話や、クルマにまつわる色々を多方面からお伝えします。