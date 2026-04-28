「体と顔のギャップよ」上田竜也、圧巻の肉体美を披露「顔かわいいのに腹筋バキバキ」「ボブ竜也くん似合う」
元KAT-TUNの上田竜也さんは4月27日、自身のInstagramを更新。鍛えられた肉体を披露しました。
【写真】上田竜也の鍛えられた肉体
ファンからは、「可愛いよ」「ボブ竜也くん似合う」「召喚されたん？」「頭と体のギャップ」「チョコボに似てるの可愛い」「自宅に自分の巨大ポスターを飾ってる人って設定なのかな」「めっちゃかっこよすぎる」「この髪型見れば見るほど好きになっていく不思議w」「顔かわいいのに腹筋バキバキ」「体と顔のギャップよ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】上田竜也の鍛えられた肉体
「顔かわいいのに腹筋バキバキ」上田さんは「なんか… 俺 チョコボみたいな顔してない？」とつづり、自身が出演している映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』のオフショットを1枚投稿。ボブカットヘアで上半身をあらわにし、鍛えられた肉体を披露しています。背景の部屋の奥には本人の巨大ポスターが飾られ、キャラクターの“濃さ”が伝わってきます。
「舞台稽古から逃げ出して」自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している上田さん。23日の投稿では「某街にて 舞台稽古から逃げ出して中村嶺亜に会ってる上田竜也をキャッチした」とつづり、KEY TO LITの中村嶺亜さんとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)