ACL2決勝のキックオフ時間が変更に! G大阪がC・ロナウド擁するスター軍団と対戦へ
ガンバ大阪は28日、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝のキックオフ時間が変更されたと発表した。
G大阪はサウジアラビア・リヤドで行われるACL2決勝で、FWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネを擁するスター軍団のアルナスルと対戦。試合は当初、現地時間5月16日午後9時15分(日本時間17日午前3時15分)キックオフと発表されていたが、現地時間5月16日午後8時45分(日本時間17日午前2時45分)キックオフに変更になったという。
ACL2決勝戦は昨季の大会方式変更以来、東西持ち回りの一発勝負で開催するレギュレーション。今季は西地区が開催権を持っており、アルナスルの本拠地サウジアラビア・リヤドのキング・サウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われる。
G大阪はサウジアラビア・リヤドで行われるACL2決勝で、FWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネを擁するスター軍団のアルナスルと対戦。試合は当初、現地時間5月16日午後9時15分(日本時間17日午前3時15分)キックオフと発表されていたが、現地時間5月16日午後8時45分(日本時間17日午前2時45分)キックオフに変更になったという。
ACL2決勝戦は昨季の大会方式変更以来、東西持ち回りの一発勝負で開催するレギュレーション。今季は西地区が開催権を持っており、アルナスルの本拠地サウジアラビア・リヤドのキング・サウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われる。