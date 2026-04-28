「後継者として最適な選手」バルサがアルゼンチン代表FWの獲得に向けて欧州強豪クラブに接触か。米大手メディアが報道
スペインの名門バルセロナが、強豪アトレティコ・マドリーに所属するフリアン・アルバレスの獲得に向けてクラブへ接触を開始したようだ。現地４月27日、米大手スポーツメディア『ESPN』が報じている。
アルバレスは、母国の強豪リーベル・プレートで頭角を現すと、マンチェスター・シティを経て、24年８月にA・マドリーに加入。今季はここまでリーグ戦29試合で８ゴール４アシストを記録し、チャンピオンズリーグでは13試合で９ゴール４アシストをマークしている。
同メディアは、「バルセロナは、フリアン・アルバレスの今夏の移籍の可能性について、アトレティコ・マドリーのスタンスを探るために接触を開始した」と報道し、次にように続けた。
「バルセロナのハンジ・フリック監督は、新たなセンターフォワードの獲得をクラブに求めており、アルバレスは来シーズン、ラミネ・ヤマル、ラフィーニャとともに３トップを形成する理想的な候補と見なされている」
また、「アルバレスはバルセロナが長年注目してきた選手であり、マンチェスター・シティに移籍をする以前のリーベル・プレートに所属していた頃から、スカウトは獲得を推奨していた。その後も、バルセロナは彼のキャリアを注視し続けており、現在は今年６月に契約満了を迎えるロベルト・レバンドフスキと契約最終年を迎えるフェラン・トーレスの後継者として最適な選手と考えている」と伝えた。
26歳アルゼンチン代表FWの獲得に動き始めたバルサだが、『ESPN』は「バルセロナはファイナンシャル・フェアプレーの瀬戸際で運営しているため、支出できる金額が限られている」と移籍の実現に向けた問題点も指摘した。
まだ交渉は序盤の段階だが、果たしてビッグディールは成立するのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アルバレスは、母国の強豪リーベル・プレートで頭角を現すと、マンチェスター・シティを経て、24年８月にA・マドリーに加入。今季はここまでリーグ戦29試合で８ゴール４アシストを記録し、チャンピオンズリーグでは13試合で９ゴール４アシストをマークしている。
「バルセロナのハンジ・フリック監督は、新たなセンターフォワードの獲得をクラブに求めており、アルバレスは来シーズン、ラミネ・ヤマル、ラフィーニャとともに３トップを形成する理想的な候補と見なされている」
また、「アルバレスはバルセロナが長年注目してきた選手であり、マンチェスター・シティに移籍をする以前のリーベル・プレートに所属していた頃から、スカウトは獲得を推奨していた。その後も、バルセロナは彼のキャリアを注視し続けており、現在は今年６月に契約満了を迎えるロベルト・レバンドフスキと契約最終年を迎えるフェラン・トーレスの後継者として最適な選手と考えている」と伝えた。
26歳アルゼンチン代表FWの獲得に動き始めたバルサだが、『ESPN』は「バルセロナはファイナンシャル・フェアプレーの瀬戸際で運営しているため、支出できる金額が限られている」と移籍の実現に向けた問題点も指摘した。
まだ交渉は序盤の段階だが、果たしてビッグディールは成立するのか、注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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