「後継者として最適な選手」バルサがアルゼンチン代表FWの獲得に向けて欧州強豪クラブに接触か。米大手メディアが報道

「後継者として最適な選手」バルサがアルゼンチン代表FWの獲得に向けて欧州強豪クラブに接触か。米大手メディアが報道