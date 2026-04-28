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映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【地獄に堕ちるわよ】真実か？虚構か？伝説の占い師・細木数子のNETFLIX実写ドラマ初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。動画では、映画系YouTuberのサイとつるみんが、細木数子をモデルにしたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』の魅力や独自の感想を語っている。



2人は全9話を「のめり込んだ」と絶賛。特に17歳から66歳までの主人公を1人で演じ切った戸田恵梨香の演技について、最初は体型や威圧感が似ていないと感じていたものの、喋り方や目力、仕草から徐々に「似てたねぇ」と感じるようになり、後半は「怖かった」とその圧倒的な存在感を高く評価した。また、莫大な予算がかけられた60年代から現代に至るまでの美術セットや衣装、時代に合わせた流行曲の使用など、多角的に時代へ没入させる「Netflixならでは」の作り込みを熱弁している。



さらに、劇中で挿入されるジャーナリストによる取材シーンについて独自の視点で考察。本作が完全な実話として描かれなかった背景には、事実と虚構を織り交ぜるための巧みな「作戦」だったのではないかと分析した。



動画の終盤では、最終話に人気キャラクターであるレイザーラモンHGが登場したことにも触れ、「まさかの最終話」と驚きを隠せない様子を見せた。実話とフィクションの境界線を揺さぶる本作の魅力を、映画ファンならではの視点で深掘りする内容となっている。