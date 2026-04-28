タカキューが展開するファッションブランド「T／Q（ティーキュー）」は、5月2日から日本の伝統文様を取り入れた新作和柄アイテム4型を全国の店舗およびオンラインショップで発売する。

同コレクションでは、古来から魔除けや成長を願う「麻の葉」や、前進を象徴する「とんぼ」など、それぞれに深い意味や願いが込められた縁起の良い伝統文様を採用。凹凸感があり肌離れの良い「サッカー生地」を採用したカジュアルシャツやポロシャツをはじめ、日常に彩りを添えるハンカチや扇子をラインアップした。

自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人への感謝を伝える「父の日」のギフトとしても、確かな品質と遊び心を兼ね備えた逸品を届ける。

近年、ライフスタイルの多様化が進む中で、ファッションにも「自分らしさ」だけでなく「意味やストーリー」を求める声が高まっている。そこで「T／Q（ティーキュー）」では、日本の蒸し暑い夏を快適に過ごすための機能性と、古来から受け継がれてきた伝統文様の美しさを融合させた新コレクションを企画した。

同コレクションで採用した「麻の葉」「矢絣（やがすり）」「とんぼ」「七宝（しっぽう）」には、それぞれ健やかな成長や前進、豊かさといった、持ち主の幸せを願う意味が込められている。

変化の絶えない現代において、こうした「想い」が込められた柄を日常に取り入れることで、装いを通じて着る人の気持ちを前向きに後押ししたいという願いを込めている。

今回はカジュアルウェアだけでなく、扇子やハンカチといった雑貨まで幅広くラインアップ。ビジネスシーンのインナーとして、あるいは休日のリラックスウェアとして、日常のあらゆる場面で「さりげない和のアクセント」と「涼やかさ」を楽しめる展開とした。

また、同商品は「父の日」に向けたギフトにもピッタリだとか。単なる贈り物ではなく、父親の健康やさらなる飛躍を願う「メッセージ」を文様に託して贈る、日本らしい粋なギフト体験を提案する。



「TQ コモンサッカープリントRG」

「TQ コモンサッカープリントRG」は、通気性と吸湿速乾性に優れたサッカー素材を使用し、真夏でもさらりと快適な着心地を実現した一着となっている。花菱や沙綾形、七宝、胡麻といった縁起の良い伝統的な小紋柄をモダンにプリントし、日常の装いにさりげない和のアクセントを添える。



「TQカットサッカーBD」

「TQカットサッカーBD」は、通気性と吸湿速乾性に優れたサッカー素材を採用し、清涼感と機能性を兼ね備えたボタンダウンシャツ。下前立てや台衿裏に伝統的な小紋柄を忍ばせることで、動くたびにさりげない和の情緒が覗く「隠れたお洒落」を演出。クールビズから休日のスタイルまでスマートに活躍する。



「和調柄扇子・ハンカチ」

「和調柄扇子・ハンカチ」は、日常の所作に涼やかさと彩りを添える、日本の伝統美を宿した和雑貨シリーズ。麻の葉や矢絣、とんぼ、七宝といった、それぞれに意味が込められた伝統文様を採用した。清涼感のある扇子と実用的なハンカチは、ウェアと合わせた統一感のある着こなしはもちろん、「父の日」のプラスワンギフトにも最適となっている。

「T／Q（ティーキュー）」は、「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランド。シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開している。ビジネスからカジュアルまでシームレスに着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けていく。

［小売価格］

TQ コモンサッカープリントRG：5900円

TQカットサッカーBD：4900円

和調柄扇子：2300円

ハンカチ：700円

（すべて税別）

［発売日］5月2日（土）

タカキュー＝https://online.taka-q.jp/shop