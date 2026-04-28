日経平均株価

始値 60531.78

高値 60634.66

安値 59701.84

大引け 59917.46(前日比 -619.90 、 -1.02％ )



売買高 26億7810万株 (東証プライム概算)

売買代金 9兆4819億円 (東証プライム概算)



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■本日のポイント



１．日経平均は3日ぶり反落、半導体主力株の一角に利食い

２．日銀決定会合は予想通り現状維持も早期利上げ思惑台頭

３．3人の審議委員が反対票を投じ、物価見通しも上方修正

４．後場に日経平均は下げ加速も個別は8割超の銘柄が上昇

５．終値で6万円大台割れ、TOPIXは3日続伸と明暗分かれる



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比62ドル安と3日続落した。中東情勢を巡る不確実性や原油高で売りが優勢となった。



東京市場では、AI・半導体関連の主力銘柄の一角に売りが出て、日経平均株価は下値を試す展開となり終値で6万円台を割り込んだ。



28日の東京市場は、これまで日経平均が大きく買われてきた反動が出た形となった。朝方から軟調に推移していたが、後場に入ってから先物主導で下げ幅を広げた。日銀の金融政策決定会合の結果は想定通り現状維持だったが、審議委員のうち3人が反対票(利上げ提案)を投じたことが伝わると、早期の利上げ観測が広がり、これまで相場を牽引してきた主力銘柄への売り圧力につながった。また、併せて開示された「展望リポート」でも消費者物価指数の見通しが大きく上方修正され、今後の金融引き締めに対する思惑を助長した。ただ、日経平均の下げ幅は前引けから大きく拡大した一方で、値上がり銘柄数は前場と比べ大幅に増加した。1300近くの銘柄が上昇し、プライム市場全体の82％を占めている。また、日経平均とは対照的にTOPIXは1％の上昇となっている。



個別では、売買代金トップのキオクシアホールディングス<285A>が終始買い優勢だったほか、ディスコ<6146>、キーエンス<6861>が高く、古河電気工業<5801>もプラス圏に切り返した。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが買われ、ファーストリテイリング<9983>も上昇した。三井金属<5706>も大きく上値を追った。ティラド<7236>、東光高岳<6617>、きんでん<1944>がストップ高に買われ、関電工<1942>、愛知製鋼<5482>、豊田合成<7282>なども値を飛ばした。



半面、アドバンテスト<6857>が大幅安、ソフトバンクグループ<9984>も急落した。レーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>が売りに押され、ファナック<6954>も安い。コマツ<6301>、ルネサスエレクトロニクス<6723>が値を下げ、村田製作所<6981>も冴えない。ＧＭＯインターネット<4784>、日東電工<6988>などが大幅安、グッドコムアセット<3475>、マクセル<6810>、イリソ電子工業<6908>なども大きく下値を探った。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、中外薬 <4519>、ＫＤＤＩ <9433>、信越化 <4063>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約221円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、東エレク <8035>、日東電 <6988>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約1181円。



東証33業種のうち30業種が上昇し、下落は情報・通信業、電気機器、空運業の3業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)その他金融業、(2)建設業、(3)鉱業、(4)銀行業、(5)電気・ガス。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)非鉄金属、(2)パルプ・紙、(3)食料品、(4)その他製品、(5)金属製品。



■個別材料株



△関電工 <1942> [東証Ｐ]

今期は連続最高益更新予想でROE目標を上方修正。

△サンテック <1960> [東証Ｓ]

26年3月期は一転営業増益で着地し期末配当25円増額修正。

△中外炉 <1964> [東証Ｐ]

27年3月期営業益予想26％増で14円増配へ。

△ＤＭＰ <3652> [東証Ｇ]

インド企業と次世代AIドローン開発へ戦略的覚書を締結。

△モダリス <4883> [東証Ｇ]

DM1及びFSHD治療薬候補で強力な標的遺伝子抑制を確認。

△愛知鋼 <5482> [東証Ｐ]

決算内容と株主還元姿勢を評価。

△ティラド <7236> [東証Ｐ]

27年3月期800円配当計画し配当利回り10％水準に。

△豊田合 <7282> [東証Ｐ]

前期業績の計画上振れ着地と実質増配計画・株式5分割。

△小松ウオール <7949> [東証Ｐ]

今期経常は4％増で2期連続最高益、5円増配へ。

△福井銀 <8362> [東証Ｐ]

26年3月期は一転最終増益で着地へ。



▼マクセル <6810> [東証Ｐ]

今期最終は19％減益。

▼ＰＣＡ <9629> [東証Ｐ]

27年3月期最終減益・減配へ。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ブイキューブ <3681>、(2)ティラド <7236>、(3)東光高岳 <6617>、(4)きんでん <1944>、(5)関電工 <1942>、(6)豊田合 <7282>、(7)愛知鋼 <5482>、(8)中外炉 <1964>、(9)福井銀 <8362>、(10)保土谷 <4112>。

値下がり率上位10傑は(1)ＰＣＡ <9629>、(2)ＳＢＧ <9984>、(3)ＧＭＯインタ <4784>、(4)日本ＭＤＭ <7600>、(5)柿安本店 <2294>、(6)日東電 <6988>、(7)グッドコムＡ <3475>、(8)マクセル <6810>、(9)イリソ電子 <6908>、(10)ルネサス <6723>。



【大引け】



日経平均は前日比619.90円(1.02％)安の5万9917.46円。ＴＯＰＩＸは前日比36.91(0.99％)高の3772.19。出来高は概算で26億7810万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1288、値下がり銘柄数は249となった。東証グロース250指数は774.22ポイント(11.63ポイント高)。



［2026年4月28日］



株探ニュース