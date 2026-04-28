原日出子、息子リクエストの手作りヘルシーおやつ公開「罪悪感なく食べられそう」「真似して作ってみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の原日出子が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおやつを公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「米粉使うの天才」息子リクエストのヘルシーヨーグルトバナナケーキ
原は「おやつ〜 息子くんのリクエストでヨーグルトバナナケーキを焼いたよ〜」と記し、手作りしたおやつの写真を投稿。クッキングシートを敷いた長方形の耐熱容器の中のケーキはふっくらと仕上がっており、表面には綺麗な焼き色がついている。材料については「米粉とココナッツシュガーで とてもヘルシーです」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「米粉使うの天才」「素敵なおやつタイムになりそう」「愛情がたっぷり詰まってる」「罪悪感なく食べられそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「米粉使うの天才」息子リクエストのヘルシーヨーグルトバナナケーキ
◆原日出子、息子リクエストの手作りおやつ披露
原は「おやつ〜 息子くんのリクエストでヨーグルトバナナケーキを焼いたよ〜」と記し、手作りしたおやつの写真を投稿。クッキングシートを敷いた長方形の耐熱容器の中のケーキはふっくらと仕上がっており、表面には綺麗な焼き色がついている。材料については「米粉とココナッツシュガーで とてもヘルシーです」と紹介している。
◆原日出子の投稿に「罪悪感なく食べられそう」の声
この投稿に、ファンからは「米粉使うの天才」「素敵なおやつタイムになりそう」「愛情がたっぷり詰まってる」「罪悪感なく食べられそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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