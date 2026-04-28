乃木坂46金川紗耶、1st写真集記念生配信決定 W特典で大人の色気放つショット解禁
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)が6月30日に発売することを記念して、30日午後8時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にてYouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】W特典のもう一枚！大人の色気放つ未掲載カット 撮影／三宮幹史
予約購入特典として、本編未公開カットを使用したこの日限定の折り目無しのB3サイズポスターとプロフィールカードのW特典が公開された。特典ポスターとなったのは、美しさが際立つ純白のワンピース姿で優しくほほ笑む1枚。W特典のポストカードサイズのプロフィールカードは、愛らしいキャミワンピースをまとっている。どこか大人の色気をも放つ、儚（はかな）い表情が魅力的なカットで、裏面には本人手書きのプロフィールがプリントされている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。
【写真】W特典のもう一枚！大人の色気放つ未掲載カット 撮影／三宮幹史
予約購入特典として、本編未公開カットを使用したこの日限定の折り目無しのB3サイズポスターとプロフィールカードのW特典が公開された。特典ポスターとなったのは、美しさが際立つ純白のワンピース姿で優しくほほ笑む1枚。W特典のポストカードサイズのプロフィールカードは、愛らしいキャミワンピースをまとっている。どこか大人の色気をも放つ、儚（はかな）い表情が魅力的なカットで、裏面には本人手書きのプロフィールがプリントされている。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
情報解禁とともに写真集公式X(@saya_1stphoto)も開設。オフショットや最新情報を随時更新予定。
■プロフィール
金川紗耶（かながわ・さや）。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。18年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。20年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。22年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。