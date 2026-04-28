俳優・仁村紗和が自身のInstagramを更新し、放送中のドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）にまつわるオフショットを公開した。

参考：長濱ねる、釣り上げたイカを手にはじける笑顔 故郷・五島列島への“1泊帰省”ショット

投稿では「第3話の放送が終わりました～ 楽しんでますかーーーーーー？？！」と視聴者に呼びかけたうえで、「4話からもまた物語がぐんぐん動いていきます」「すごいですよ、もうすんごいんだから、留まることを知らないこの物語、しっかりついて来てください」と、今後の展開への期待を率直な言葉で綴っている。

1枚目では、ホテルのロビーと思われる豪華な空間で、白い胡蝶蘭を背景にタキシード姿で佇む志尊淳の姿が収められている。胸元にコサージュを添え、凛とした面持ちでこちらを見つめるその姿は、まさに劇中のキム・ミンソクそのもの。さらに別の写真では、ガラス張りの廊下で赤いドレスを身にまとい、口元に手を添えて柔らかく笑う長濱ねるの姿が公開された。第3話ラストで「キム・ミンソクの婚約者」と名乗り視聴者に衝撃を与えた“謎の令嬢”映里の華やかさを見せる一枚で、劇中の意味深な表情とは対照的なあどけない笑顔が印象的だ。

また、スタッフが大勢集まる撮影セットの様子や、紙にメッセージを書き込む現場スタッフの後ろ姿など、撮影の舞台裏を捉えたカットも並んでおり、ロケ現場の空気感が伝わってくる。

投稿の最後には「第4話は5月3日よる10:30～ですよっ おたのしみに」と次回放送への呼びかけも添えられた。劇中で対峙するキャストたちの素顔と現場の温度感が垣間見える、ファンにとって嬉しい一連の投稿となっている。（文＝リアルサウンド編集部）