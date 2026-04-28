鹿児島が代表取締役の再就任を発表「1年前、私の至らなさから…」「信頼関係を再構築していく所存です」
鹿児島ユナイテッドFCは28日、徳重剛氏(48)が再び代表取締役に就任したことを発表した。
公式サイトによると、株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトが24日に開催した株主総会およびその後の取締役会で、代表取締役の交代について決議。現職だった湯脇健一郎氏から3日の取締役会で辞任の申し出があり、後任として徳重氏が改めて代表取締役に就任することになった。湯脇氏は今後も取締役としてクラブ運営に携わるという。
徳重氏は代表取締役を務めていた昨年、関連会社の登記申請に関して電磁的公正証書原本不実記録等の疑いで書類送検され、同年3月に代表取締役を辞任。その後、不起訴処分となっていた。
クラブは「経営体制をより一層強化し、クラブの持続的な成長とさらなる発展を目指す所存です。新体制のもと、役職員一同が一丸となって地域に根ざした活動に全力を尽くしてまいります」と表明。「ファン、サポーター、スポンサー各社、ならびに関係者の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。
徳重氏は就任に際して「この度、再び代表としてクラブの運営に携わる機会を頂きました。1年前、私の至らなさから皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とコメント。「皆様と共に歩むクラブとして、行動と結果をもってその責任を果たして参ります。厳しいご意見も含め、改めてご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます」と述べた。
以下、徳重剛氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文
●徳重剛
(とくしげ・つよし)
■生年月日
1977年9月17日(48歳)
■出身地
鹿児島県鹿児島市
■経歴
2001年:上智大学経済学部卒業
2003年:有限責任監査法人トーマツ入社
2008年:有限責任監査法人トーマツ退社
2008年:多摩大学大学院スポーツマネジメントスクール修了
2010年:FC KAGOSHIMAを設立、代表就任
2014年:株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 代表取締役就任
2024年3月:株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 取締役
■コメント
「この度、再び代表としてクラブの運営に携わる機会を頂きました。1年前、私の至らなさから皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
今後は、より強固なガバナンス体制の構築を最優先とし、法令遵守はもちろん、社会から信頼される透明性の高いクラブ経営を徹底して参ります。
特に、これまで以上にファン・サポーターやステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを密にし、皆様の声に真摯に耳を傾け、オープンな対話を通じて信頼関係を再構築していく所存です。
皆様と共に歩むクラブとして、行動と結果をもってその責任を果たして参ります。厳しいご意見も含め、改めてご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。」
公式サイトによると、株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトが24日に開催した株主総会およびその後の取締役会で、代表取締役の交代について決議。現職だった湯脇健一郎氏から3日の取締役会で辞任の申し出があり、後任として徳重氏が改めて代表取締役に就任することになった。湯脇氏は今後も取締役としてクラブ運営に携わるという。
クラブは「経営体制をより一層強化し、クラブの持続的な成長とさらなる発展を目指す所存です。新体制のもと、役職員一同が一丸となって地域に根ざした活動に全力を尽くしてまいります」と表明。「ファン、サポーター、スポンサー各社、ならびに関係者の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。
徳重氏は就任に際して「この度、再び代表としてクラブの運営に携わる機会を頂きました。1年前、私の至らなさから皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」とコメント。「皆様と共に歩むクラブとして、行動と結果をもってその責任を果たして参ります。厳しいご意見も含め、改めてご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます」と述べた。
以下、徳重剛氏のクラブ発表プロフィール&コメント全文
●徳重剛
(とくしげ・つよし)
■生年月日
1977年9月17日(48歳)
■出身地
鹿児島県鹿児島市
■経歴
2001年:上智大学経済学部卒業
2003年:有限責任監査法人トーマツ入社
2008年:有限責任監査法人トーマツ退社
2008年:多摩大学大学院スポーツマネジメントスクール修了
2010年:FC KAGOSHIMAを設立、代表就任
2014年:株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 代表取締役就任
2024年3月:株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 取締役
■コメント
「この度、再び代表としてクラブの運営に携わる機会を頂きました。1年前、私の至らなさから皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
今後は、より強固なガバナンス体制の構築を最優先とし、法令遵守はもちろん、社会から信頼される透明性の高いクラブ経営を徹底して参ります。
特に、これまで以上にファン・サポーターやステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを密にし、皆様の声に真摯に耳を傾け、オープンな対話を通じて信頼関係を再構築していく所存です。
皆様と共に歩むクラブとして、行動と結果をもってその責任を果たして参ります。厳しいご意見も含め、改めてご指導ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。」