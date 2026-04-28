「それ可愛いね♡」って褒められそう！【niko and ...】大人がつけたい「おしゃれヘアアクセ」

いつものまとめ髪に少し変化を加えたいとき、頼りになるのが【niko and ...（ニコアンド）】のヘアアクセ。大人の日常使いにぴったりな洗練されたデザインが豊富で、さっと取り入れるだけでこなれた雰囲気を演出してくれます。今回は、忙しい朝のスタイリングをさりげなく格上げしてくれそうな、おしゃれなヘアアクセをご紹介します。

ふんわり可愛いボリュームシュシュ

【niko and ...】「バンダナシュシュ」\1,650（税込）

シンプルな装いが増えるこれからの季節にぴったりな、存在感抜群のボリューミーなシュシュ。カジュアルなバンダナ柄で、カラーは写真のイエローのほか、ピンク、ライトグリーン、ネイビーの4色展開。複数ゲットしてその日の装いに合わせて色を選ぶのも◎ 写真のように、お団子に添えるだけでも、後ろ姿をより大人可愛く彩ってくれそうです。

ハートモチーフで、さりげない甘さを

【niko and ...】「ハート3SETヘアゴム」\1,320（税込）

オンオフ問わず幅広いシーンで使いやすいのが、小ぶりな飾りがアクセントになったヘアゴムです。こちらは、ハートのメタルチャーム付きのものと、表情の違う2種類のゴムがセットになっています。それぞれ単体で使ったり、複数を組み合わせたりと、さまざまな使い方が楽しめそう。

大人っぽいレザー調のヘアピン

【niko and ...】「PUギャザーヘアピン」\1,320（税込）

落ち着いた質感で大人の装いにも自然になじみそうなのが、くしゅっとしたギャザーデザインが目を引くこちらのヘアピン。全3色から選べて、手軽に上品なニュアンスをプラスできるのが魅力です。 耳元ですっきりと髪をまとめるような、サイドのアレンジにも重宝しそう。

レオパード柄で抜け感をプラス

【niko and ...】「レオパード柄3SETヘアピン」\1,320（税込）

主役級の存在感を放つレオパード柄クリップと、抜け感を演出するウェーブデザインのピンがセットになったアイテムです。カラーはブラックとブラウンの2色展開。重ね付けはもちろん単体もOK。ラフなハーフアップにした結び目の近くへざっくりと留めるだけで、こなれ感のある後ろ姿を手軽に演出できそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。