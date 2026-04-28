【「呪ロ」1巻】 4月28日 発売 価格：880円

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小学館は、マンガ「呪ロ」の1巻を4月28日に発売する。価格は880円。

本作は「SHAMAN KING」の作者・武井宏之氏による最新作。「コロちゃお」と「週刊コロコロコミック」にて連載が行なわれている。

物語の舞台は、霊の存在が科学的に解明された2046年。主人公・俊作は世界各地で発生する謎の大霊障災害「百鬼夜行」に立ち向かうため、呪符の力で霊を討つ最強マシン“呪ロ（じゅろ）”を駆っていく。

【「呪ロ」1巻あらすじ】

――2046年。

ついに 霊の存在が科学的に解明された世界。

世界各地で発生する謎の大霊障災害――

「百鬼夜行」

人類は、霊を認識できる時代に突入した。

主人公・俊作が駆るのは、

呪符の力で霊を討つ最強マシン

“呪ロ（じゅろ）”――呪符式バイク。

鋼のマシンとオカルトの力で、

百鬼夜行に立ち向かえ！

『SHAMAN KING』武井宏之

男のロマンをすべて詰め込んだ、本気の一作。

サイバー × オカルト × バトル

新時代の霊戦アクション、開幕！

(C)武井宏之／小学館

