「呪ロ」1巻が本日発売！ 「SHAMAN KING」の武井宏之氏が放つ最新作新時代のサイバー×オカルト×バトルが開幕
【「呪ロ」1巻】 4月28日 発売 価格：880円
【拡大画像へ】 【「呪ロ」1巻あらすじ】
――2046年。
人類は、霊を認識できる時代に突入した。
『SHAMAN KING』武井宏之
(C)武井宏之／小学館
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小学館は、マンガ「呪ロ」の1巻を4月28日に発売する。価格は880円。
本作は「SHAMAN KING」の作者・武井宏之氏による最新作。「コロちゃお」と「週刊コロコロコミック」にて連載が行なわれている。
物語の舞台は、霊の存在が科学的に解明された2046年。主人公・俊作は世界各地で発生する謎の大霊障災害「百鬼夜行」に立ち向かうため、呪符の力で霊を討つ最強マシン“呪ロ（じゅろ）”を駆っていく。
――2046年。
ついに 霊の存在が科学的に解明された世界。
世界各地で発生する謎の大霊障災害――
「百鬼夜行」
人類は、霊を認識できる時代に突入した。
主人公・俊作が駆るのは、
呪符の力で霊を討つ最強マシン
“呪ロ（じゅろ）”――呪符式バイク。
鋼のマシンとオカルトの力で、
百鬼夜行に立ち向かえ！
『SHAMAN KING』武井宏之
男のロマンをすべて詰め込んだ、本気の一作。
サイバー × オカルト × バトル
新時代の霊戦アクション、開幕！
(C)武井宏之／小学館