巨人・平山功太内野手（２２）が２７日、定位置奪取へ「床田撃ち」を誓った。２８日の広島戦（東京Ｄ）は過去３年で３１勝の左腕が先発予定。先週は初打点、初ヒーロー、初本塁打と記録ずくめだった新星は「１番、戦いたかった床田さんが投げてくる。打てれば自分の評価も上がるので頑張りたい」と闘志を燃やした。

自身の“現在地”を測る絶好の機会がやってくる。広島出身、幼少期はファン感謝デーでマツダに足を運んだこともある平山は「僕の中でカープの左投手といえば床田さん。しっかりイメージして打席に入れるように」と初対戦を心待ちにした。対左投手は１３打数４安打で打率３割８厘、１本塁打と好相性だ。広島のエース格左腕との対戦は、左キラーぶりを証明する格好のチャンスだ。

２１日の中日戦（長野）は決勝の２点適時打で初のお立ち台に上がると、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ１号。５日の支配下昇格から着実に階段を上がっている。「狙い球を絞って行けている。ホームラン打者ではないので、しっかりヒットが打てるように」。ヤングＧ打線の筆頭格が、チームを押し上げる。