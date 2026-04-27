れいわ新選組の大石あきこ共同代表が26日にX（旧Twitter）を更新。前日に行ったYouTubeのメンバーシップ配信を非公開にしたことを明かし、理由を説明したものの、ネット上からはツッコミが集まっている。

大石氏は「昨日のメンシプ配信で、好きなアニメとか文化について少し話した」と明かしつつ、一方で「現在レッテルを貼られた私が言及することでその方面の方々に迷惑があると不本意なので、いったん限定公開にします」と動画を非公開にしたことを報告した。

また、大石氏は、「またそのうち補完のメンシプ配信しますので、ご理解いただけますように」とつづった。

しかし、このポストには、「いつも何かにレッテル貼りしているのはあなたです」「散々他人にレッテル貼りしておいて、自分がされると被害者ヅラ」という指摘や、「さも自分に非はないみたいな言い方」「レッテルだと言い切るなら、筋通して正々堂々と記者会見でもなんでもすればいいと思うが？」「事実と異なったレッテル貼りならばはがす努力をしろよって話」という声が集まっていた。

大石氏が言う「レッテル」というのは、現在取り沙汰されている秘書枠上納問題。国会議員が秘書枠を党に差し出すことを求められているというものだが、共同代表である大石氏はこの問題についていまだ会見を開かず、批判の声が日に日に大きくなっている状態となっている。

れいわ新選組といえば、3月25日の参議院予算委員会で奥田ふみよ共同代表が「人殺しの武器を作ったり、買ったりするためにこれから10年先まで防衛特別所得税は即決」と発言し、小泉進次郎防衛相が「その言葉は看過できません」と抗議する一幕が物議を醸した。

まさに「レッテル貼りをしている」と言われてもおかしくない状態のれいわ新選組。一方、秘書枠上納問題は「レッテル」ではなく明確な疑惑であり、大石氏の正式な説明を求める声が多く寄せられていた。