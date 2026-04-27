【ユニクロの新作パンツ】が優秀！「想像以上」「思った以上に可愛くて2色買い」だって♡

スウェットパンツは楽ちんだけれど、これからの時季は暑いかも。大人女性が今買うなら、【ユニクロ】の新作パンツが狙い目です。今回は、おしゃれさんも2色買いしたというスウェットパンツをご紹介。夏にも穿きやすい素材と、旬のシルエットが魅力。こなれ見えも叶いそうです。

夏にもヘビロテしたいバレルパンツ

【ユニクロ】「スウェットカーブパンツ」\2,990（税込・セール価格）

バレルシルエットのスウェットパンツ。公式サイトによると「コットン100%の薄手で柔らかいフレンチテリー素材を使用」しており、暑い日も穿きやすそうです。裾はドロスト仕様で、気分に合わせてシルエットのアレンジが可能。大人らしいきちんと感が欲しいときは、シャツやジャケット合わせがおすすめです。グレー・ブラック・ナチュラルという、シックな色展開です。

ベストのレイヤードでこなれ感アップ

こちらは、コーデに軽やかさをプラスするナチュラルカラー。「思った以上に可愛くて2色買い」したという@panko0821さんは「想像以上でした」「家着っぽくなく本当に可愛い」と絶賛。Tシャツ × スウェットパンツのラフ見えが気になるときは、ベストをプラスワンするだけでこなれ見えを狙えます。

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※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M