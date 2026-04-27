机の上も足元もすっきり！デスク下に後付けできる引き出し
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」「100-KB026BK（Mサイズ）」「100-KB027BK（Lサイズ）」を発売した。
■木ネジで簡単取り付け！後付けで広がる、収納スペース
既存のデスクに“もう一段”の収納をプラスできる画期的な引き出し。天板裏に木ネジで固定するだけのシンプルな設置方法で、特別な工具や大掛かりな作業は不要。収納が不足しがちな昇降デスクや在宅ワーク環境にも最適で、限られたスペースを有効活用できる。今あるデスクをそのままに、効率的なワークスペースへとアップデートする。
■A4書類もすっきり収まる実用設計
内部はA4書類を収納できるサイズ設計。文房具やガジェットなどの小物も一緒に整理でき、デスク上の散らかりを解消する。浅型設計のため中身が一目で把握でき、必要なものをすぐに取り出せるのもポイント。日々の業務効率を高める、使い勝手にこだわった収納ソリューションだ。
■フラット設計で作業スペースを圧迫しないスマート収納
本製品は、デスク下にすっきり収まるフラットデザインを採用し、従来のクランプ式収納のように作業スペースを邪魔しない。引き出し部分が出っ張らないため、足元や手元の動きを妨げず、快適なデスク環境を維持できる。見た目もシンプルで洗練されており、オフィスや在宅ワーク空間に自然に溶け込む。
■足元すっきりで快適な作業空間へ
デスク上ではなく下に収納を設けることで、作業スペースを広く保ちながら整理整頓が可能に。足元を圧迫しない設計で、作業時の快適さも損なわない。視界に余計なものが入らないことで集中力も向上し、より生産性の高いワークスタイルを実現する。
■デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
・ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
・特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
・床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
・2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
■木ネジで簡単取り付け！後付けで広がる、収納スペース
既存のデスクに“もう一段”の収納をプラスできる画期的な引き出し。天板裏に木ネジで固定するだけのシンプルな設置方法で、特別な工具や大掛かりな作業は不要。収納が不足しがちな昇降デスクや在宅ワーク環境にも最適で、限られたスペースを有効活用できる。今あるデスクをそのままに、効率的なワークスペースへとアップデートする。
■A4書類もすっきり収まる実用設計
内部はA4書類を収納できるサイズ設計。文房具やガジェットなどの小物も一緒に整理でき、デスク上の散らかりを解消する。浅型設計のため中身が一目で把握でき、必要なものをすぐに取り出せるのもポイント。日々の業務効率を高める、使い勝手にこだわった収納ソリューションだ。
■フラット設計で作業スペースを圧迫しないスマート収納
本製品は、デスク下にすっきり収まるフラットデザインを採用し、従来のクランプ式収納のように作業スペースを邪魔しない。引き出し部分が出っ張らないため、足元や手元の動きを妨げず、快適なデスク環境を維持できる。見た目もシンプルで洗練されており、オフィスや在宅ワーク空間に自然に溶け込む。
■足元すっきりで快適な作業空間へ
デスク上ではなく下に収納を設けることで、作業スペースを広く保ちながら整理整頓が可能に。足元を圧迫しない設計で、作業時の快適さも損なわない。視界に余計なものが入らないことで集中力も向上し、より生産性の高いワークスタイルを実現する。
■デスク下に簡単に後付けでき、A4書類や小物をすっきり収納できる「デスク下収納ボックス 引き出し「100-KB025BK（Sサイズ）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
・ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
・特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
・床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
・2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース