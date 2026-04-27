ちいかわ、ハチワレ、うさぎの“本物のチェキ”が登場 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』全5種類のムビチェキを数量限定発売
ムービーウォーカーは、アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の画像チェキとムビチケ前売券（オンライン）がひとつになった「ムビチェキ」を、MOVIE WALKER STOREにて期間＆数量限定で販売開始した。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎが本物の“チェキ”になったムビチェキ全5種
このたび販売開始されたムビチェキは、チェキの裏面に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチケ情報（購入番号・暗証番号）をシールで貼り付け。通常のムビチケと同様に映画館の座席指定を行う事ができる。また裏面のシールは、チェキからはがす事も可能となっている。
価格は2880円（税込・送料別）で、絵柄は全5種類。ちいかわ、ハチワレ、うさぎの映画の一コマをプリントしたムビチェキとなる。販売期間は5月31日まで。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、2020年より連載されているイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品が原作。「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、22年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破している。
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
※「instax」および「チェキ」は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標である。「ムビチェキ」は富士フイルム株式会社が商標登録出願中の名称となる。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎが本物の“チェキ”になったムビチェキ全5種
このたび販売開始されたムビチェキは、チェキの裏面に『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のムビチケ情報（購入番号・暗証番号）をシールで貼り付け。通常のムビチケと同様に映画館の座席指定を行う事ができる。また裏面のシールは、チェキからはがす事も可能となっている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、2020年より連載されているイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品が原作。「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、22年に放送開始したショートアニメのYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を突破している。
今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
※「instax」および「チェキ」は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標である。「ムビチェキ」は富士フイルム株式会社が商標登録出願中の名称となる。