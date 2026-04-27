

「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」（350ml 缶、500ml缶）

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー もっと濃いめ」を4月28日から数量限定発売する。

同商品は、果実の美味しさを丁寧に引き出した“まるごとレモンエキス”と“混濁レモン果汁”を使用することで、「濃いめのレモンサワー」を超えたもっと濃いレモン味が特長の商品になっている。

パッケージは、青系の背景色に金の波模様をあしらうことで「濃さ」と「質感」を表現した。さらに、レモンイラストの数を通常品に比べて増やし、缶体左上に視認性の高い赤色で「もっと濃いめ」アイコンを配置することで、最大の特長である「濃さ」を表現している。

「濃いめのレモンサワー」を超えた“もっと濃いめ”のレモン味をぜひ楽しんでほしい考え。

同社は「サッポロ 濃いめ」ブランドのレモン味“濃いめ”の独自価値を、これからも消費者に提案していく。

［小売価格］

350ml 缶：159円

500ml缶：216円

（すべて税別）

［発売日］4月28日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp