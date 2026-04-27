箱根初のヒルトン「LXRホテルズ＆リゾーツ」2028年夏に開業！ 露天風呂付き客室など展開
ヒルトンのラグジュアリーブランド「LXRホテルズ＆リゾーツ」の新しいホテルが、2028年夏から、神奈川・箱根町に開業することが決定した。
【写真】目の前に広がる大自然！ 客室露天風呂のイメージ
■客室は全94室を展開予定
今回サンケイビルおよび長谷工不動産とのパートナーシップにより開業するのは、タイムレスな冒険心を刺激し、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれた贅沢な体験を提供する、ヒルトンにとって箱根初出店のホテル。
全94室の客室は、露天風呂付きのラグジュアリータイプや愛犬と滞在可能なドッグフレンドリールームなどを展開予定で、各部屋からは紅葉谷を含む箱根の大自然が楽しめる。
また、レストラン、ラウンジ、大浴場、スパ、フィットネスを併設。都心からのアクセスも良く、徒歩圏内には箱根美術館など自然と芸術が満喫できるスポットが点在する。
ヒルトンの日本、韓国、ミクロネシア地区代表のジョセフ・カイララは本ホテルの開業にあたり、「同ブランドならではの、地域文化や環境に着想を得た体験とパーソナライズされたサービスを通じて、日本の自然と温泉文化に癒される、上質なリトリートをお届けします」とコメントしている。
【写真】目の前に広がる大自然！ 客室露天風呂のイメージ
■客室は全94室を展開予定
今回サンケイビルおよび長谷工不動産とのパートナーシップにより開業するのは、タイムレスな冒険心を刺激し、独自のストーリーとその土地のエッセンスが注ぎ込まれた贅沢な体験を提供する、ヒルトンにとって箱根初出店のホテル。
また、レストラン、ラウンジ、大浴場、スパ、フィットネスを併設。都心からのアクセスも良く、徒歩圏内には箱根美術館など自然と芸術が満喫できるスポットが点在する。
ヒルトンの日本、韓国、ミクロネシア地区代表のジョセフ・カイララは本ホテルの開業にあたり、「同ブランドならではの、地域文化や環境に着想を得た体験とパーソナライズされたサービスを通じて、日本の自然と温泉文化に癒される、上質なリトリートをお届けします」とコメントしている。