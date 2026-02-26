ONもOFFも「どちらもいける」予定に縛られない「どこにでも行ける服」







「ONもOFFも」予定に縛られないクローゼット

シーンや予定を問わず心地よさはゆずれない、「疲れないオシャレがモットー」の彼女にとって「どっちつかずな服」は都合がいい。コンサバとカジュアル、クラシックとリラックスなど、イメージが1つに定まらない＝どっちともとれるアイテムは、ラクしてもそれなり以上に見せる力があるから。仕事も遊びも、特別な日さえ、限られた服でワードローブがムダなくまわる。







【 PROFILE 】

NAME : Veruka

STYLE : SCENELESS

HOBBY : OVERSEAS TRAVEL

( POINT )

□どちらかといえばキレイな服でラクしたい

□デザインは直感で選びがち

□オシャレな体に見える「ゆとり」に1番こだわる

□映える人より雰囲気のある人に憧れる







ファーに近い甘口な黒ニット

発想が広がる「中間的存在」だけ

黒ニット／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） ファーに近い、アルパカ混の繊細な毛並み。色もサイズ感もシンプル、だからふわふわとした風合いが飾り気として効いてくる1枚。下手に盛りたてず、ささやかに特別感をほどこせるベーシックなのに一目置かれる存在。







引き締め役を黒から濃紺に更新

ネイビータートルネックニット／バナナ・リパブリック 上質なウール混のジャージー素材で仕上げた細身のタートルネック。レイヤード上手な薄手のハイゲージの仕立てを生かす、奥行き感を出しやすい深みのある濃紺を採用。Tシャツのような気軽さと黒よりやさしい品のよさで、幅広い組み合わせに投入できる。







アウター手前のしっかりとした厚み

グレーニットカーディガン／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 手ざわりのいい上質ウールの深Vネックカーディガン。そで、すそともにリブが長くとられており、オーバーサイズでも締まった印象に。着方を自在にアレンジできるフロントファスナー仕様。アウター未満のあたたかさで、春先までの活躍も期待できる。







