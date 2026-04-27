株式会社ビクセンは、ZWOの双眼鏡「Seestar Binoculars 8×24」を4月30日（木）に発売する。スマート望遠鏡「Seestar」シリーズに属する初の双眼鏡。

倍率8倍・最短合焦距離0.8mで、野鳥観察やスポーツ観戦に加え、美術館での作品鑑賞などにも使用できる。

重量は192.5gと軽量。眼幅は56～72mmの範囲で調節でき、大人から子供まで利用できる。ピント調整には、中央フォーカス方式を採用している。

対物レンズ有効径は24mm。接眼レンズおよび対物レンズに、反射防止多層膜コートを施したマルチコート仕様。光の反射やまぶしさを抑え、鮮やかな色彩と高コントラストを実現した。

倍率：8倍 対物レンズ有効径：24mm プリズム材質：BK7 プリズムタイプ：ダハプリズム コーティング：マルチコート 実視界：7.2° 見掛視界：53.4° 1,000m先視界：126m ひとみ径：2.8mm 明るさ：7.84 アイレリーフ：13mm 最短合焦距離：0.8m 眼幅：56～72mm 防水性：なし 三脚取付：不可 外形寸法：100×120×35mm（突起部を除く） 重量：192.5g 付属品：接眼キャップ、キャリングポーチ、クリーニングクロス、ストラップなど 価格：1万7,600円