◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝 浜松商３ｘ―２東海大静岡翔洋＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ちゅ〜るスタジアム清水）

準々決勝が行われた。前日の３回戦に続き、２試合連続で延長タイブレークとなった浜松商は、東海大静岡翔洋に延長１０回サヨナラ勝ち。優勝した２０１９年以来、７年ぶりの４強入りを果たした。４季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは磐田東に３点差を逆転勝ち。そのほか、知徳、日大三島がベスト４に駒を進めた。東海切符をかけた準決勝は５月２日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

古豪・浜松商が２試合連続で延長タイブレークを制した。延長１０回、１死満塁から３番・中山嵩也遊撃手（３年）の押し出し四球でのサヨナラ勝ち。７年ぶりの４強進出に、戸塚和也監督（５２）は「勝負強さが出てきたかな」と選手たちを頼もしげに見やった。

ずば抜けた身体能力を持つ選手はいない。夏を見据えて、指揮官が冬場に選手たちに課したのは、サーキット式のフィジカルトレーニングだ。メディシンボール投げ、綱上り、反復横跳び、段差を使ってのジャンプ、バーピーと呼ばれる全身運動…。これらを１分間でこなし、１５周前後こなす。地味な練習だが、メンバーの誰もが強くなった肉体を実感できるようになった。中山は「粘り強さが出てきたと思います。タイブレークは自信があった。練習量はどこよりもやっているという自信があるので」と胸を張った。

投手陣もたくましくなってきた。先発のエース右腕・片山颯人（２年）と、６回からマウンドを引き継いだ右腕・原煌雅（２年）は、ともに１失点で無四球。原は最後まで崩れずに、１０回の満塁のピンチも切り抜けた。１８０センチ、７０キロのスリムな体だが、力投後も「このまま粘り強いピッチングで決勝まで行きたいです」と余力たっぷりだ。ナインの狙いは絶対王者・聖隷撃破。５月２日の準決勝では日大三島に勝ち、もう一つの目標である東海切符獲得を狙う。（甲斐 毅彦）