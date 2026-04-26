SVリーグ女子チャンピオンシップファイナル

バレーボールのSVリーグは26日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスが同4位の大阪マーヴェラスに3-0（25-20、25-23、25-14）でストレート勝ち。2連勝で対戦成績を2勝0敗とし、2021-22年のVリーグ以来4季ぶり9度目の優勝を果たし、SVリーグ2代目女王に輝いた。初代女王の大阪マーヴェラスは連覇を逃した。

前日の第1戦をフルセットでモノにしたSAGA久光は第1セットを25-20で先取。第2セットはもつれたが25-23で競り勝つと、第3セットは勢いそのままに25-14で取った。かつて日本代表を率い、今季10シーズンぶりに復帰した中田久美監督は就任1年目で戴冠。チームとしてもSVリーグは初制覇となった。選手たちは記念撮影で「佐賀、サイコ〜！」「鳥栖、サイコ〜！」と叫び、歓喜を爆発させた。

SAGA久光は今季、NEC川崎に次ぐレギュラーシーズン2位でプレーオフへ。準々決勝で同7位の群馬グリーンウイングスを2戦連続ストレートで下すと、準決勝は同3位のPFUに初戦を落としながら第2、3戦をともにフルセットの死闘で逆転突破。大阪マーヴェラスとの決勝第1戦はまたもフルセットで制し、優勝に王手をかけていた。

大阪マーヴェラスは準決勝でレギュラーシーズン1位のNEC川崎を破って決勝進出したが、連覇はならず。女王の座を明け渡し、酒井大祐監督は「3セット目は相手が一方的にゲームを支配していたと思うので、今日は成す術がなかったかなというところです」と脱帽した。

一方で「選手が1、2セット目と最後まであきらめずにボールを追いかけ、ハードワークし続けるところはチームの文化として出せたんじゃないかと思うので、選手には本当にありがとうという気持ちでいっぱいです」と奮闘した選手たちを労った。



（THE ANSWER編集部）