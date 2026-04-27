専門家は、けさの地震について、特別な備えが求められている「北海道・三陸沖後発地震注意情報とは関連がないとみられる」と分析しています。27日午前5時24分ごろ北海道・浦幌町で最大震度5強を観測した地震について、東京科学大学の中島淳一教授は、「太平洋プレートの内部、深さ80キロと比較的深い場所で発生した、南北方向に引っ張られる『正断層型』の地震」と指摘しています。その上で「規模や震源域を踏まえると、4月20日