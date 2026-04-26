『風、薫る』第5週 新キャラ続々 看護婦養成所での生活が始まる
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第5週「集いし者たち」が、27日にスタートする。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第5週「集いし者たち」のあらすじ
トレインドナースになることを目指して看護婦養成所の一期生として集まったのは、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）をはじめ、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）と、年齢も生い立ちも異なる個性豊かな面々。校長の梶原（伊勢志摩）と舎監の松井（玄理）のもと寮生活が始まるが、バーンズ先生（エマ・ハワード）の来日が遅れていて、看護の授業は始まらない。そのかわり、到着までの間に、ある課題が出される。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
トレインドナースになることを目指して看護婦養成所の一期生として集まったのは、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）をはじめ、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）と、年齢も生い立ちも異なる個性豊かな面々。校長の梶原（伊勢志摩）と舎監の松井（玄理）のもと寮生活が始まるが、バーンズ先生（エマ・ハワード）の来日が遅れていて、看護の授業は始まらない。そのかわり、到着までの間に、ある課題が出される。